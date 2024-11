Gilmour o Lobotka, chi gioca titolare in Inter-Napoli

Antonio Conte fa luce sulle condizioni di Stanislav Lobotka in vista di Inter-Napoli: ecco chi giocherà titolare a centrocampo

Stanislav Lobotka è rimasto vittima di un infortunio muscolare durante gli impegni con la nazionale slovacca nella sosta di ottobre. Sembrava dovesse restare fuori poco tempo, ma ha saltato un mese di partite, lasciando spazio al compagno Billy Gilmour.

Conte è rimasto particolarmente contento delle prestazioni dello scozzese, che ha dovuto ereditare un ruolo non facile, in un momento in cui Lobotka stava facendo girare alla perfezione il Napoli. “Penso che Gilmour abbia fatto bene in queste gare”, ha commentato il mister in conferenza stampa. Ma per Inter-Napoli, il regista slovacco sarà regolarmente convocato: ecco come sta.

Inter-Napoli, come sta Lobotka

A due giorni dal big match, che per molti rappresenta la sfida Scudetto, Antonio Conte commenta le condizioni di Stanislav Lobotka, out per infortunio da un mese. L’ultimo suo incontro giocato in azzurro risale a Napoli-Como. Nel frattempo, la formazione azzurra ha conquistato 9 punti in 4 partite, perdendo solo in casa contro l’Atalanta.

“Si è allenato da metà settimana con noi – ha spiegato Conte in conferenza stampa parlando di Lobotka in vista di Inter-Napoli – Ha recuperato, è a disposizione. Sarà ancora da valutare, non so se giocherà dall’inizio o a partita in corso”.

Dunque, il club azzurro recupera una pedina importante, ma lo slovacco potrebbe non avere i novanta minuti sulle gambe e potrebbe essere lanciato solo nel secondo tempo, per evitare nuovi problemi fisici dopo un mese di stop. Ad ogni modo, Gilmour è prontissimo per una nuova maglia da titolare. Il centrocampista slovacco, rispetto ad Empoli-Napoli, è cresciuto tantissimo. Sente la fiducia del mister, che in occasione del match di San Siro contro il Milan, durante la sostituzione, l’ha abbracciato e gli ha fatto i complimenti per la prestazione.

Per il Napoli sarà importantissimo avere Lobotka al 100%. Il regista stava raggiungendo livelli di calcio giocato molto alti, tant’è che ha messo in difficoltà lo stesso allenatore. In più occasioni, Conte ha ribadito che avrebbe voluto schierare Gilmour per provarlo da titolare, ma era difficile fare a meno di Lobo in una condizione straordinaria. Solo l’infortunio ha messo alla prova l’ex Brighton. E attenzione al doppio play, provato in occasione della Coppa Italia. La coppia Gilmour-Lobotka potrebbe essere utilizzata a gara in corso contro l’Inter in caso di necessità o in futuro, quando il Napoli avrà bisogno di una qualità di palleggio più alta.