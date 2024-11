A un passo dal Napoli, l’ex obiettivo confessa: è stato accusato di tradimento

Ha dell’incredibile quanto rivelato dal tecnico corteggiato dalla SSC Napoli: arriva la conferma da parte dell’allenatore.

Vigilia di campionato per il Napoli, impegnato domani sera nella delicata trasferta di San Siro contro i campioni d’Italia in carica. Un match dal valore immenso per gli azzurri guidati da Antonio Conte, che proveranno a proteggere il primato in classifica. Per il salentino sarà una gara speciale, da ex di turno, nello stadio in cui ha festeggiato l’ultimo Scudetto aggiunto al proprio ricco palmares. Adesso Conte è seduto sulla panchina del Napoli, ma attenzione: a guidare gli azzurri sarebbe potuto essere un altro allenatore e a svelarlo è lo stesso ex obiettivo corteggiato da Aurelio De Laurentiis.

Vicino al Napoli? Sousa conferma, avete sentito?

Paulo Sousa, ex allenatore di Fiorentina e Salernitana, sarebbe potuto finire sulla panchina del Napoli. L’allenatore portoghese, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha confessato l’interesse da parte del patron napoletano nell’imminente periodo post-Scudetto, con il quale fu realizzato un incontro conoscitivo. Di seguito quanto affermato dall’allora tecnico granata:

“Il contratto con la Salernitana prevedeva il mantenimento della categoria e una via d’uscita per entrambe le parti, quindi ero libero di incontrare chi volevo. In quell’occasione il Napoli, un grande club, lo scudetto, le ambizioni. Per conoscerci, non ci fu nessun accordo. La Salernitana si fece viva solo a un giorno dalla scadenza”.

Questo quanto clamorosamente dichiarato da Paulo Sousa, a conferma del vivo interesse da parte della società. Il portoghese avrebbe potuto sostituire Luciano Spalletti in seguito all’impresa Scudetto, continuando la propria esperienza in Campania. Sousa, infatti, era alla guida della Salernitana e le voci di mercato sul Napoli non furono affatto gradite dai tifosi, che non esitarono a dargli del traditore. Quello con Aurelio De Laurentiis, tuttavia, non fruttò alcun accordo e il club virò su Rudi Garcia.

A rialzare e cambiare le sorti del Napoli c’è ora Antonio Conte, immersosi immediatamente nell’avventura partenopea. Il tecnico ha nelle proprie mani la rinascita del club, provando a instaurare solide basi su cui costruire un ciclo ricco di vittorie. L’impresa è appena iniziata e i tifosi si godono il vincente tecnico leccese. Domani, contro l’Inter, Conte avrà l’opportunità di entrare ancor di più nel cuore della piazza. Vittorie altisonanti, immancabile impegno e attaccamento alla maglia: questi gli ingredienti del tecnico che si gode ora la panchina del club partenopeo.