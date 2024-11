Osimhen, il doppio annuncio sul futuro spiazza Napoli: si complica tutto

Cosa ne sarà del futuro di Victor Osimhen? L’attaccante di proprietà della SSC Napoli, ora in prestito al Galatasaray, è al centro di numerose voci di mercato.

Manca poco più di quarantotto ore all’inizio della sfida tra l’Inter e il Napoli: un match che può dire molto sulle ambizioni Scudetto degli azzurri e che può dare indicazioni importanti sul destino della Serie A. La speranza di Antonio Conte è che ci possa essere una reazione importante dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha ridimensionato, seppur in minima parte, l’entusiasmo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha parlato chiaro: l’obiettivo minimo è il ritorno in Europa, ma in ogni caso serve un segnale importante da San Siro.

Ci si aspetta qualcosa in più anche da Romelu Lukaku: Big Rom è stato richiesto con forza da Conte, che in estate ha dovuto gestire nel migliore dei modi la vicenda Osimhen. Alla fine, il nigeriano si è trasferito in extremis al Galatasaray in prestito, ma gli interrogativi in vista del futuro non sono del tutto risolti. È facile ipotizzare che il suo destino sarà ancora lontano dal club azzurro, anche se ci sono ancora dubbi circa la possibilità effettiva che i turchi possano prelevarlo a titolo definitivo. Nelle ultime ore, però, c’è il doppio annuncio che rischia di complicare la questione e riguarda il Paris Saint Germain.

News SSC Napoli, si allontana il PSG per Osimhen: spuntano due indizi

Di solito, due indizi rischiano di fare una prova: è quello che potrebbe succedere a Victor Osimhen sul fronte Paris Saint Germain, club a cui è accostato da diverse stagioni.

Tuttavia, il doppio annuncio dalla Francia rischia di allontanarlo concretamente dalla Ligue 1: nelle scorse ore, in Francia si è vociferato dell’interesse dei parigini per Gyokeres, calciatore che sta sorprendendo tutti negli ultimi anni e che ha caratterizzato i sogni dei tifosi azzurri nella scorsa estate. Ad aver fatto chiarezza, però, è stato il tecnico del Paris, Luis Enrique: quest’ultimo, nella conferenza stampa odierna, ha smentito la necessità di un acquisto in attacco per gennaio e la volontà di investire grosse somme di denaro per sistemare il reparto.

Salvo colpi di scena, dunque, il PSG non dovrebbe rientrare tra gli scenari plausibili per Osimhen. Il Galatasaray ha frattanto rassicurato circa la volontà sia di trattenerlo che cercare di intavolare una trattativa con il Napoli, che dal canto suo spinge per l’attivazione della nuova clausola prevista negli ultimi accordi.