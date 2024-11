Inter-Napoli, l’ex azzurro ha lasciato tutti senza parole

Il Napoli, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, è pronto ad affrontare nella prossima gara di campionato l’Inter di Simone Inzaghi

Dopo la sconfitta pesante per il Napoli di Antonio Conte, battuto per 3-0 in casa dall’Atalanta, ad aspettare gli azzurri ora è un’altra big di Serie A. La caratteristica dell’Inter è l’aver collezionato una scia positiva che ad oggi conta una sola sconfitta in campionato.

Nonostante ciò, l’obiettivo del Napoli è quello di capire cosa sia andato storto nella partita precedente e guardare con positività al prossimo match, durante il quale gli uomini di Conte partono con il vantaggio di detenere comunque il primo posto.

Attualmente le statistiche danno per favorita la squadra di Simone Inzaghi, ma qualcuno ha già spezzato una lancia a favore degli azzurri, che al di là della goleada subita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sono pronti a scendere in campo con la spinta della grinta del loro coach.

Verso Inter-Napoli, un ex azzurro ha fiducia in Conte: “Lo conosco e sono sicuro che arriverà una risposta importante a Milano”

A commentare la precedente prestazione del Napoli contro i bergamaschi e a porre l’accento sulla prossima gara, certamente complicata, ma non solo per gli azzurri, è stato Gian Piero Ventura.

L’allenatore ha infatti così parlato ai microfoni di Radio Goal:

“E’ più facile la partita con l’Inter che quella con l’Atalanta per il Napoli. Credo che la sconfitta sia fastidiosa da un lato, ma utile dall’altro perché dà la possibilità ad Antonio Conte di capire dove intervenire. Credo che nell’anno dello scudetto, contro l’Atalanta, il Napoli fece una buonissima partita”.

Ventura ha poi sottolineato la differenza tra l’ex attaccante azzurro, Victor Osimhen, e l’attuale centravanti del Napoli, Romelu Lukaku:

“La differenza è che all’epoca c’era Osimhen che allungava la squadra ed apriva gli spazi. Lukaku non ti allunga la squadra, ma gioca spalle alla porta, e gli spazi si dimezzano”.

Il rendimento dell’Atalanta, attualmente al terzo posto, con una continuità straordinaria tra campionato e Champions League, è stato esaltato dallo stesso allenatore a Kiss Kiss Napoli:

“I nerazzurri ora sono una spanna superiore a tanti. La sconfitta ci può stare e può servire”.

Relativamente alla prossima gara che vedrà gli azzurri sfidare una solidissima Inter, ha replicato Ventura:

“Conosco Conte e sono sicuro che arriverà una risposta importante a Milano. Per un allenatore la partita di domenica sarà importante per il risultato, ma importantissima per la prestazione”.