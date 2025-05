Jonathan David, agenti a Napoli per trattare! Tutti i dettagli dell’operazione

Gli agenti dell’attaccante americano sarebbero sbarcati in città nelle scorse ore per trattare direttamente con il presidente De Laurentiis: i dettagli

Giornata potenzialmente caldissima per il futuro del Napoli. Il calciomercato si starebbe accendendo proprio in queste ore. Dopo la notizia legata a De Bruyne, anche la possibile operazione Jonathan David avrebbe subito una grossissima accelerata.

Secondo quanto riferito dai principali quotidiani sportivi, infatti, gli agenti del giocatore sarebbero arrivati in città per trattare direttamente con il presidente De Laurentiis. Prima ancora di passare per il patron, avranno di sicuro un colloquio con il direttore sportivo Giovanni Manna, per conoscere il progetto tecnico degli azzurri in vista della prossima stagione.