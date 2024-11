Calciomercato Napoli, l’obiettivo strizza l’occhio: Manna esulta

A Napoli si lavora anche in ottica calciomercato e il DS Giovanni Manna può essere felice, l’obiettivo apre al trasferimento.

In casa Napoli si lavora in vista della prossima partita di campionato. La prossima avversaria degli azzurri sarà l’Inter, che domenica alle 20:45 ospiterà al “Meazza” gli uomini di Conte. Guardando la classifica, anche se ancora presto, si potrebbe parlare di sfida Scudetto, con il Napoli primo a 25 punti e l’Inter subito dietro a quota 24. Del resto, negli ultimi due anni, sono stati proprio questi due club a vincere la Serie A e la voglia di riconfermarsi sul tetto d’Italia è elevata.

La scorsa stagione la sfida tra le due compagini a Milano terminò sul risultato di 1-1, mentre poi al “Maradona” e in finale di Supercoppa si sono registrate due vittorie a colore nerazzurro. Per questo il Napoli è alla ricerca di una vittoria contro l’Inter, che manca dal 21 maggio 2023. In quell’occasione gli azzurri vinsero per 3-1 con i gol di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano, mentre per l’Inter a segno Lukaku. Lo stesso Lukaku che Conte ha voluto fortemente in estate e che il Giovanni Manna ha portato ai piedi del Vesuvio. Restando in tema mercato, nelle ultime ore, sono arrivate buone notizie proprio per il DS Manna.

Mercato-Napoli: Vanderson apre al trasferimento in Italia

Di recente il giocatore del Monaco Vanderson de Oliveira Campos ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il classe 2001 ha commentato così le voci che lo vedono nei radar di Napoli e Milan: “Mi fa piacere. Significa che sto lavorando nel modo giusto”. L’esterno scuola Gremio ha inoltre affermato di seguire la Serie A, definendolo, con accezione positiva, come un campionato difficile e molto tattico. Il giocatore ha ancora un contratto con il club del Principato fino al 2028, ma nel frattempo strizza l’occhio all’Italia.

Il brasiliano ha poi parlato del suo ruolo in campo, dal quale è emersa la duttilità del giocatore: “Da brasiliano mi piace attaccare, ma al Monaco ho imparato a difendere bene. Posso giocare a destra e a sinistra. Nei primi mesi qui ho giocato da mediano, mi piace ricoprire più ruoli per essere utile alla squadra“.

Il valore del classe 2001 si aggira intorno ai 20 milioni di euro, il doppio della cifra spesa dal Monaco nell’estate del 2021 per portarlo in Europa. Il ragazzo negli anni è cresciuto e col tempo è diventato un titolare nel suo club. Al momento in stagione 10 partite in tutte le competizioni, condite da un gol e tre assist. Che possa essere il nome giusto per il futuro del Napoli?