Kvaratskhelia, ultimatum sul rinnovo: quando può sbloccarsi l’affare

Kvaratskhelia, arriva un ultimatum sul rinnovo: quando potrebbe sbloccarsi la trattativa tra il Napoli e l’entourage dell’attaccante

Una gara sì e una gara no. Questo è il dato sui gol di Khvicha Kvaratskhelia, che segna con alternanza perfetta. Una pausa di una partita tra un gol e l’altro, è successo anche dopo San Siro con la sfida all’Atalanta. Che sia buon augurante in vista della sfida contro l’Inter? Ce lo auguriamo, anche perché la prestazione del georgiano contro i nerazzurri è stata brutta come quella di tutta la squadra.

Mai una volta pericoloso, mai che abbia impensierito realmente Carnesecchi. Ed è così che a 15 dalla fine Conte lo ha anche tolto dal campo. Insufficiente, ma non più di tanti compagni che hanno vissuto una giornata estremamente negativa davanti ai 50mila tifosi venuti al Maradona. La prestazione del 77 è stata ben lontana da quella che mise a referto nell’anno dello scudetto contro la Dea, con una rete che ancora oggi è storia.

Kvaratskhelia, l’ultimatum sul rinnovo: le ultime novità

Pensare a Kvaratskhelia senza fare un riferimento al rinnovo, però, è impossibile in questo periodo. A parlarne ieri è stato anche il d.s. azzurro Giovanni Manna ai microfoni di DAZN, dove ha dichiarato che si sta discutendo apertamente col giocatore e con il suo entourage per cercare di trovare una soluzione in tempi brevi, altrimenti se ne parlerà nuovamente addirittura a fine stagione.

Secondo quanto riferito dal Mattino, però, il club avrebbe dato un ultimatum agli agenti di Kvara per chiudere la pratica rinnovo entro la fine del mese in corso. La trattativa tra il talento georgiano e il club partenopeo sembra in fase avanzata, con l’obiettivo di riconfermare uno dei giocatori più incisivi della Serie A.

Il Napoli vorrebbe premiare Kvaratskhelia con un sostanzioso adeguamento economico, offrendo un aumento dell’ingaggio per riconoscere l’impatto straordinario che ha avuto dalla sua prima stagione in Italia. Il nuovo contratto, infatti, potrebbe prevedere un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro a stagione, cifra che lo posizionerebbe tra i giocatori meglio pagati della squadra azzurra insieme a Romelu Lukaku. Si ipotizza una durata fino al 2028, prolungando così di due anni l’attuale scadenza.

Uno degli ostacoli è il possibile inserimento di una clausola rescissoria, che, nel caso in cui venisse inserita, sarebbe superiore agli 80 milioni di euro. Sono dunque settimane decisive. Le più importanti potrebbero essere quelle successive alla sosta delle nazionali, una volta che il Napoli tornerà in campo per altri big match previsti in calendario.