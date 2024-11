Inter, due big out contro il Napoli? Annuncio ufficiale dall’infermeria

Arrivano novità dall’infermeria in casa Inter in vista della sfida di campionato contro il Napoli: l’annuncio è del tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi.

Il Napoli esce con le ossa rotte dallo stadio Diego Armando Maradona: nella sfida di domenica pomeriggio, il club azzurro è stato battuto per 3-0 dall‘Atalanta di Gian Piero Gasperini, che è apparsa compatta e aggressiva per larga parte della sfida, senza concedere particolari occasioni alla compagine di casa. Una prestazione, quella degli uomini di Antonio Conte, che sarà sicuramente oggetto di studio e valutazioni nei prossimi giorni al centro sportivo di Castel Volturno. La prossima sfida di campionato è prevista contro l’Inter, che ha battuto il Venezia in casa per 1-0.

Proprio dai nerazzurri arrivano novità dall’infermeria, con Simone Inzaghi che ha fatto chiarezza sulla condizioni di Francesco Acerbi e anche di Alessandro Bastoni, uscito anzitempo dalla sfida contro la squadra di Eusebio Di Francesco per un problema fisico. A quanto pare, però, i due saranno regolarmente a disposizione dei nerazzurri per il big match contro il club del presidente Aurelio De Laurentiis, così come dichiarato dal tecnico ex Lazio nel post match.

Verso Inter – Napoli, l’annuncio di Inzaghi su Acerbi e Bastoni

Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni saranno disponibili in vista della prossima sfida di Serie A tra l’Inter e il Napoli? A fare chiarezza sulle loro condizioni è stato Simone Inzaghi nel post partita.

L’allenatore ha infatti dichiarato che Acerbi sarà disponibile nel prossimo match di UEFA Champions League contro l’Arsenal. Nulla di grave, invece, per Alessandro Bastoni: il difensore è uscito anzitempo nella seconda frazione di gioco contro il Venezia, ma Inzaghi ha fatto sapere che si è trattato semplicemente di un accenno di crampi. A proposito della sfida contro il Napoli, Inzaghi ha più volte ribadito che la priorità è l’impegno contro i Gunners in Champions, ribadendo che contro gli azzurri non sarà una sfida decisiva per la lotta al vertice (clicca qui per le dichiarazioni nel post match).

L’Inter, dunque, si affaccia alla prossima sfida di Serie A contro la squadra di Antonio Conte con buone notizie dall’infermeria. Tali arrivano anche per il tecnico leccese (grande ex della sfida), considerando il recupero ormai prossimo del centrocampista Stanislav Lobotka. Il tutto, in attesa di capire come i nerazzurri usciranno dalla grande sfida contro l’Arsenal, con il Napoli che sarà spettatore interessato per cercare di cogliere ogni sfumatura della squadra campione d’Italia in carica.