Manna: “Siamo felici del percorso. Kvara? Non vogliamo…”, poi l’annuncio su McTominay

Tempo di Napoli Atalanta, arrivano le dichiarazioni di Giovanni Manna nel pre partita ai microfoni di Dazn.

L’undicesima giornata di Serie A metterà a confronto Napoli ed Atalanta: due tra le squadre più in forma dell’ultimo periodo. La formazione di Gasperini, dopo un inizio rallentato, è riuscita a ritrovare la rotta grazie ai gol di Mateo Retegui, indispensabile per la Dea ma oggi relegato in panchina. D’altro canto, gli azzurri di Antonio Conte vorranno guadagnarsi tre punti fondamentali dopo la straordinaria vittoria contro il Milan.

Uscire dal campo col sorriso, oggi, varrebbe un ulteriore passo in avanti, fondamentale in un mese costellato da sfide di rilievo per i partenopei. Ai microfoni di Dazn, prima dell’inizio del big match odierno, Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Manna sicuro: “Rinnovo Kvara? Vi spiego”

In merito all’andamento del Napoli in questo periodo, Manna ha affermato: “Siamo contenti perchè veniamo da un momento molto felice. Sono partite importanti che fanno capire il nostro percorso. Sarà un piacere guardare questa partita perché saranno presenti i due miglior allenatori italiani a parer mio”.

Riguardo al rinnovo di Kvara, oggi premiato per le 100 presenze con il Napoli, ha dichiarato: “Stiamo parlando con lui e il suo entourage. Non andremo a protrarre la situazione a lungo, motivo per il quale ci aspettiamo una decisione in tempi brevi. Altrimenti se ne parlerà direttamente alla fine della stagione”.

Sull’impatto di McTominay: “Parliamo di un calciatore molto intelligente, non lo stiamo scoprendo oggi. Siamo molto felici di tutti i calciatori che sono arrivati. Lui non deve sentire alcun tipo di pressione, ma deve fare solo bene”.