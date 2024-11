LIVE – Napoli-Atalanta, svelate le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Gasperini

Manca sempre meno alla sfida super attesa tra Napoli e Atalanta. Tramite questo live accompagneremo i tifosi azzurri verso il fischio d’inizio e tanto altro.

Care amiche e amici di “SpazioNapoli.it” siamo qui oggi per presentare il big match giornaliero tra Napoli e Atalanta. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 12.30 e si giocherà in uno stadio Diego Armando Maradona gremito di tifosi. Infatti, anche oggi l’impianto di Fuorigrotta è sold out.

La sfida tra Napoli e Atalanta sarà tutto altro che banale, ancor più a causa della posizione in classifica degli azzurri. Quest’ultimi, sono al comando dopo dieci giornate e non intendono mollare la presa. D’altra parte, però, gli uomini di Gasperini vivono un ottimo momento di forma e proveranno a frenare la corsa della capolista. A tal proposito, c’è moltissima attesa per le formazioni ufficiali e le consuete scelte dei due tecnici.

LIVE – Napoli-Atalanta, le scelte ufficiali dei due tecnici: le formazioni

L’attesa che precede la sfida tra Napoli e Atalanta è molto ampia. Il cammino degli azzurri lascia ben sperare i tifosi, i quali sono accorsi numerosi allo stadio. Intanto, però, di fronte ci sarà un avversario molto scomodo guidato da Gian Piero Gasperini. A breve sarà possibile scoprire le decisioni ufficiali dei due allenatori. Di seguito le scelte dei tecnici.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Olivera, Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo, McTominay, Gilmour, Anguissa, Kvaratskhelia, Lukaku e Politano. All. Antonio Conte

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri, Pasalic, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Sono queste le decisioni ufficiali di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. L’allenatore azzurro dovrà fare a meno di Michael Folorunsho che ha accusato un risentimento muscolare. Infatti, l’ex Hellas Verona siederà in tribuna. Invece, stupisce l’esclusione iniziale di Mateo Retegui in casa Atalanta.