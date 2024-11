Verso Napoli-Atalanta, unico ballottaggio per Conte: il tecnico sorprenderà?

Manca sempre meno per la sfida tra il Napoli e Atalanta: il fischio d’inizio della sfida è previsto per domenica alle ore 12:30, allo stadio Diego Armando Maradona.

I tifosi non vedono l’ora di ritornare a sostenere il Napoli, che nella prossima giornata del campionato di Serie A affronterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un ulteriore test di livello, dopo quello contro il Milan, per gli azzurri di Antonio Conte, a caccia di ulteriori conferme dopo i grandi segnali avuti martedì sera allo stadio San Siro. Questa volta, contro i nerazzurri, i partenopei potranno contare sul supporto dello stadio Diego Armando Maradona, pronto a tingersi d’azzurro e a sostenere i propri beniamini.

Quale sarà la formazione su cui Conte punterà per impensierire Gian Piero Gasperini? La certezza è che non vi farà parte Stanislav Lobotka: lo slovacco, così come annunciato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale nella conferenza stampa delle scorse ore (qui per rileggere il LIVE), tornerà arruolabile contro l’Inter. Domenica, dunque, sarà il turno nuovamente di Billy Gilmour. Per il resto, non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti di formazione, con l’unico ballottaggio sulla sinistra tra Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola a tenere banco alla vigilia della sfida.

News SSC Napoli, Olivera in vantaggio su Spinazzola: le ultime di formazione

Mathias Olivera, autore di un grande inizio di stagione fino a ora, è in vantaggio su Leonardo Spinazzola in vista della sfida contro l’Atalanta, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A.

L’uruguaiano dovrebbe scendere nuovamente in campo dal primo minuto, dopo l’ultima prova contro il Milan in cui è stato tra i migliori in campo. A tal riguardo, dunque, non dovrebbero esserci sorprese alcune. Per il resto, la formazione dovrebbe essere la solita, con Meret tra i pali a supporto della difesa guidata da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e l’ex Getafe. A centrocampo, spazio a Gilmour, Anguissa e McTominay, mentre in attacco ci saranno con ogni probabilità Politano, Lukaku e Kvaratskhelia.

Di seguito, le probabili formazioni delle due compagini in questione:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ancora qualche ora di pazienza, poco più di ventiquattro ore, per capirne di più, con le scelte di Conte che dovrebbero andare sulla falsa riga delle ultime uscite.