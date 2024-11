Osimhen, il Galatasaray fa sul serio: offerta al Napoli per l’acquisto definitivo. Le cifre

Osimhen potrebbe diventare un calciatore del Galatasaray a titolo definitivo: spuntano le cifre offerte dai turchi per convincere il Napoli

Emergono novità clamorose dalla Turchia in merito al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, come tutti sanno, si è trasferito a settembre al Galatasaray in prestito, dopo un’estate passata a cercare una nuova destinazione lontana da Napoli. Desiderava la Premier, è stato corteggiato dal PSG, ma alla fine si è dovuto “accontentare” del campionato turco, una volta che il resto del mercato europeo si era concluso.

Nessuna offerta degna di nota per gli azzurri, che non hanno ricevuto la cifra stabilita nella clausola rescissoria e che hanno quindi deciso di non svendere il proprio centravanti. Una vicenda molto scomoda, salvata solamente dall’arrivo del Galatasaray, che ha scelto di puntare proprio su Osimhen, nonostante un parterre di attaccanti composto da Icardi e Mertens su tutti.

Osimhen al Galatasaray a titolo definitivo: spuntano le cifre

Dal suo approdo in Turchia, Osimhen ha messo a segno 4 gol e 4 assist in 7 partite. Un rendimento molto buono, con la chicca di una rete clamorosa in rovesciata. Il nigeriano si diverte e il Galatasaray starebbe valutando addirittura di acquistarlo a titolo definitivo dal Napoli. Una scelta completamente a sorpresa, tenendo in considerazione che in estate l’attaccante riproverà a trasferirsi in Inghilterra.

A riportare la notizia è il portale Sozcu, che ha lanciato una bomba di mercato che potrebbe cambiare anche le scelte future del Napoli. Stando alla stampa turca, infatti, il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek avrebbe già parlato con il proprio staff e starebbe valutando di contattare i dirigenti partenopei per una prima offerta ufficiale.

Dalla Turchia si parla di 50 milioni di euro netti, finanziati dagli sponsor. Una cifra non così alta, che potrebbe non convincere il presidente De Laurentiis. I dirigenti turchi vogliono anticipare la concorrenza del Chelsea con una proposta non elevata ma sicura. Il Napoli avrebbe così la certezza di cedere il proprio attaccante e chiudere definitivamente questa telenovela.

Sempre secondo il portale, il Galatasaray sarebbe intenzionato ad entrare in contatto con gli azzurri già nelle prossime settimane per definire l’affare. La convinzione in Turchia è che Osimhen si trovi benissimo in giallorosso e possa firmare un contratto di 5 anni, scegliendo di rinunciare, almeno momentaneamente, ad alternative come la Premier League. Una certezza che però andrà dimostrata con i fatti. La vicenda verrà monitorata dal Napoli.