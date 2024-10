I 5 difensori centrali che il Napoli vuole a gennaio

Rivelazione incredibile legata al mercato del Napoli: i prossimi mesi potrebbero essere molto movimentati per quanto riguarda la caccia al difensore per Conte.

Il Napoli continua a vincere e a dare segnali di grande compattezza e solidità mentale, oltre che in campo. La squadra azzurra sta prendendo sempre più quelle che sono le caratteristiche del tecnico Antonio Conte, figura a cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha affidato totalmente la ricostruzione dopo una stagione, quella dello scorso anno, assolutamente da dimenticare. Ciò è stato reso possibile anche dallo sforzo compiuto dai partenopei nella scorsa sessione estiva di calciomercato, in cui le indicazioni del tecnico salentino hanno avuto un peso cruciale.

È lecito aspettarsi che ciò potrebbe accadere anche nelle prossime finestre di calciomercato, in cui si cercherà di puntellare ulteriormente l’organico a disposizione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. Reparto particolarmente tenuto d’occhio è quello difensivo, con gli azzurri che potrebbero intervenire sul mercato per rinforzare il pacchetto dei centrali. Non solo Stefan de Vrij, per cui potrebbe esserci una proposta a gennaio in vista del termine della stagione, termine in cui – salvo novità – il giocatore è in uscita dall’Inter a parametro zero. Ci sono, infatti, altri quattro nomi sulla lista del direttore dell’area sportiva della SSC Napoli Giovanni Manna.

Mercato Napoli, de Vrij per la fine della stagione e non solo: gli altri quattro nomi

Quello di Stefan de Vrij, appetibile eventualmente a parametro zero al termine della stagione in corso, non è l’unico nome tenuto sotto osservazione da Giovanni Manna per la difesa del Napoli.

A fare il punto della situazione è il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, che nel corso della trasmissione Radio Goal ha dichiarato:

“A gennaio il Napoli può prendere un centrale di difesa, Manna sta facendo uno scouting enorme su tutte le possibilità per gennaio e giugno. I nomi sul tavolo sono tanti, Manna e Conte stanno monitorando diversi difensori. Il nome di Dragusin è sempre lì e potrebbe accadere qualcosa, ma al momento ce ne sono altri quattro. Manna sta monitorando Kiwior dell’Arsenal che gioca poco. Non dovrebbe arrivare uno svincolato, ma potrebbe arrivare un uomo di esperienza e viene attenzionato Simon Kjaer e c’è la grande suggestione rappresentata da Sergio Ramos e questa opzione non dev’essere esclusa”.

Nomi di un certo livello quelli indicati dal giornalista Valter De Maggio, che hanno immediatamente scatenato le fantasie dei tifosi, che intanto si godono una squadra che finalmente è tornata su altissimi livelli.