Dal Napoli all’Inter, Manna e Conte non si accontentono: Marotta beffato

Il Napoli non smette di stupire e di rinforzarsi, il prossimo acquisto è una beffa per l’ex Juventus Beppe Marotta.

Gli azzurri continuano la loro scalata mantenendo il primato in classifica. La vittoria di Milano è stata fondamentale per mettere a tacere qualche critica di troppo e mettere pressione alle rivali. Il Napoli ora avrà un filotto di gare complicatissimo, da qui si vedrà il reale valore dei ragazzi di Antonio Conte.

Il tecnico leccese ex Inter e Juventus in conferenza ha detto ai tifosi di sognare, com’è giusto che sia. Ha anche ribadito però come l’obiettivo principale del Napoli sia un altro e dunque di tenere i piedi ben saldi per terra. La dirigenza azzurra vuole fare un ulteriore regalo ad Antonio Conte, Manna ha individuato un calciatore che potrebbe fare al caso degli azzurri. Stefan De Vrij è nel mirino del Napoli.

Napoli su De Vrij e Ramos, KKN sgancia la bomba

Il Napoli vuole puntellare al meglio la propria formazione per tentare realmente di avere più possibilità sul fronte scudetto. Ad oggi il primo posto è frutto del lavoro del gruppo ma a lungo andare gli azzurri potrebbero fare fatica visto che non sono stati costruiti per vincere il campionato. Proprio per questo la dirigenza partenopea si sta muovendo su più campi per trovare un altro difensore da regalare alla muraglia azzurra di Antonio Conte.

Valter De Maggio a Radio kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal ha riferito alcuni aggiornamenti sul mercato del Napoli:

“Per il mercato di gennaio nomi sul tavolo sono tanti, Manna e Conte stanno monitorando diversi difensori. Il nome di Dragusin è sempre i. Manna sta monitorando Kiwior dell’Arsenal che gioca poco, viene attenzionato Simon Kjaer e c’è la grande suggestione rappresentata da Sergio Ramos e questa opzione non dev’essere esclusa.

Piacerebbe molto al Napoli Stefan De Vrij che ha il contratto in scadenza con l’Inter e non dovrebbe rinnovare. Fino a gennaio il Napoli non si muoverà, però i rapporti sono ottimi con Pastorello e a gennaio il Napoli potrebbe fare una proposta.”

Le scelte sono varie, adesso starà al Napoli tentare l’assalto ad uno di questi calciatori per far felice Antonio Conte. Napoli vuole tornare ad essere grande, per farlo avrà bisogno di una mano enorme da parte di tutti i collaboratori del club. Le prossime settimane saranno infuocate, tra tour de force di campionato e possibili notizie.