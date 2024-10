Caso Stadio Maradona, la decisione di De Laurentiis: il retroscena

Arriva finalmente la decisione del patron azzurro Aurelio De Laurentiis per la questione stadio.

Il Napoli avanza con l’idea stadio, sono anni che ‘gira la voce’ che Aurelio De Laurentiis voglia comprare il Diego Armando Maradona. Tentativi mai andati a buon fine per il patron azzurro, il quale ha capito che la scelta migliore è quella di iniziare un progetto e concluderlo personalmente. Il Napoli ha una tifoseria che va oltre la posizione dello stadio, sotto questo punto di vista non ci sarebbero problemi per il presidente degli azzurri.

La volontà dei tifosi è quella di avere uno stadio migliorato, per farlo c’è bisogno di parecchio tempo e di possibilità di fare lavori. Possibilità che ad oggi non c’è per svariate questioni burocratiche, è per questo che Aurelio De Laurentiis ha preso in mano la situazione per provare a risolverla in via del tutto autonoma.

“Stiamo parlando della nuova casa del Napoli ma procediamo con calma”, arriva l’annuncio

Aurelio De Laurentiis sta intervenendo di meno questa stagione rispetto alla scorsa. Nella passata annata, il patron dei partenopei si è dilettato in conferenze stampe per fare annunci o per mettersi sotto i riflettori: azioni che per ora non l’hanno coinvolto particolarmente. Probabilmente, proprio perché dopo aver costruito un grande Napoli, vuole costruire un altrettanto grande stadio.

A margine della Una riunione tecnica (la seconda in sette giorni) che ha visto coinvolti Comune, Us Avellino e delegati dello studio GAU Arena., l’architetto Gino Zavanella ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo circa il nuovo stadio del Napoli: “Con il presidente De Laurentiis mi sento spesso. Aurelio è un amico, ci conosciamo da tanto tempo. Stiamo parlando della nuova casa del Napoli, ma procediamo con calma.”

Ci sono delle reali possibilità per una nuova casa per i tifosi del Napoli, indubbiamente, ci vorrà del tempo e il fatto che le compagini vogliano andare con calma non fa altro che aumentare l’attesa. Realisticamente si potrà capire solo quando si vedrà qualche novità in più sui lavori, la vera data in cui ci sarà l’annuncio ufficiale dell’apertura dello stadio. Negli ultimi mesi si parlava già di 2026 o 2027 ma si potrebbe tardare di qualche anno, intanto i partenopei si godono il Diego Armando Maradona.

Non sarà qualche anno di troppo a fermare il presidente del club campano.