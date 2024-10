Caso arbitri, serpeggia malumore in casa Napoli: spunta la posizione di ADL

In casa Napoli non c’è grande soddisfazione per quanto accaduto durante la sfida contro il Lecce sotto il punto di vista arbitrale. Spunta la posizione di Aurelio De Laurentiis.

Dopo la partita contro il Lecce, anche in casa Napoli si è acceso il dibattito riguardo gli arbitri. Una direzione, quella del direttore di gara Tremolada, che non ha soddisfatto per niente il presidente Aurelio De Laurentiis ed in generale tutta la dirigenza azzurra.

Nessuna presa di posizione netta, almeno per il momento, ma c’è la sensazione che in casa azzurra serpeggi del malumore soprattuto dopo il match contro i pugliesi. Un episodio controverso, in particolare, ha acceso la spia in casa Napoli, e proprio per questo ci si aspetta maggiore attenzione da qui alle prossime partite.

Secondo quanto riportato in queste ore da Il Mattino, all’interno del club c’è effettivamente un senso di malumore per quanto visto durante la sfida contro il Lecce, ma nessuno sta prendendo in considerazione eventuali mosse.

Caso arbitri, la posizione di De Laurentiis dopo Napoli-Lecce

Il Mattino, nell’edizione odierna, cita un episodio in particolare dell’ultima partita contro il Lecce: “[…] il rigore negato (errore nettissimo e gravissimo) a Politano che viene travolto da Banda e che arriva assai prima sul pallone e che poteva condizionare pesantemente l’andamento del match”, scrive il giornale.

Cosa succederà? Per il momento – si legge – il rapporto tra Aurelio De Laurentiis ed il palazzo è assolutamente sereno, dunque non ci saranno uscite particolari da parte del patron, cosi come non ci sono state subìto dopo la partita da parte della dirigenza e dello stesso Antonio Conte.