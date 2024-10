Verso Milan-Napoli, scelta da non credere di Conte: un big può partire dalla panchina

Antonio Conte è pronto a sorprendere tutti in vista della prossima sfida del campionato di Serie A tra il Milan e il Napoli: un big può partire incredibilmente dalla panchina.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli, che questa volta sarà impegnato nuovamente dopo pochi giorni, in virtù del turno infrasettimanale della decima giornata del campionato di Serie A. Ad attendere gli uomini di Antonio Conte è la trasferta delicata contro il Milan: a San Siro, l’imperativo è continuare a fare bene, con la speranza magari di blindare ulteriormente un primo posto che, dopo il pareggio tra Inter e Juventus, si è fatto ancora più in cassaforte (+4 sulla squadra di Simone Inzaghi, seconda).

I tifosi si interrogano su quelle che possono essere le scelte di formazione dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale. A tal riguardo, non sono escluse novità anche sorprendenti: è il caso di Romelu Lukaku, che potrebbe essere insidiato da Giovanni Simeone. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Cholito può diventare un’opzione seria per l’attacco che Conte schiererà per la sfida contro il Milan. Ciò porterebbe, eventualmente, a un’esclusione davvero inaspettata di Big Rom, apparso ancora non al 100% della sua condizione nelle ultime uscite.

Ultime notizie Napoli calcio, idea Simeone dal 1′ contro il Milan: la rivelazione

Giovanni Simeone sarà la sorpresa di Antonio Conte in vista di Milan – Napoli? Il Cholito potrebbe incredibilmente prendere il posto di Romelu Lukaku, che a sua volta partirebbe eventualmente dalla panchina nel big match di San Siro.

Di seguito, quanto rivelato dall’edizione odierna de La Repubblica:

“L’attacco del Napoli si è inceppato un po’ ed è l’unica nuvola sulla fuga della capolista, che è comunque riuscita a fare sempre bottino pieno di corto muso, forte della sua straordinaria tenuta difensiva. Ma alle porte incombe il ciclo di ferro d’autunno (Milan, Atalanta, Inter e Roma in successione) e la sterilità offensiva rischia di diventare in prospettiva per gli azzurri un handicap doloroso, contro cui Antonio Conte è consapevole di dover trovare in fretta un antidoto. Il trend non è stato infatti invertito neppure con il ricorso a Neres e a Ngonge, la cui freschezza non è bastata per dare al tridente maggiore efficacia in fase realizzativa. Idem per l’ingresso durante l’anticipo di sabato a Fuorigrotta di Raspadori, subentrato senza lasciare alcun segno. Meglio era andata nella trasferta in Toscana con Simeone, che aveva avuto un ottimo impatto subentrando dalla panchina nella ripresa. Per questo il Cholito può diventare un’opzione concreta già per la super sfida di San Siro”.

Il quotidiano, però, ha sottolineato come la strada maestra per un Napoli più efficace anche in avanti è il recupero ad alti livelli di Romelu Lukaku che, numeri alla mano, è comunque riuscito a dare un contributo importante in questo inizio super degli azzurri in campionato.