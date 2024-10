News SSC Napoli, blitz dell’ultim’ora per Kvara: può cambiare tutto

Arrivano aggiornamenti in merito alle trattative per il rinnovo del contratto tra la SSC Napoli e Khvicha Kvaratskhelia: il quotidiano fa il punto della situazione.

Contro il Milan per continuare a confermarsi e a stupire: questa è la nuova missione del Napoli, che si gode il suo primo posto in classifica con tanto di allungo a più quattro punti sull’Inter, che occupa invece la seconda piazza. Alla vigilia del big match contro i rossoneri, in casa azzurra si fa il punto della situazione in merito a quella che può essere la formazione titolare che scenderà in campo dal primo minuto allo stadio San Siro.

Allo stadio San Siro ritornerà, con ogni probabilità, in campo fin dal fischio d’inizio Khvicha Kvaratskhelia, che in occasione dell’ultima partita contro il Lecce si è invece accomodato in panchina, subentrando poi nel secondo tempo in luogo di David Neres, che aveva per l’appunto preso il suo posto sull’out di sinistra. Ma a tenere particolarmente banco è la questione legata al suo rinnovo di contratto: tra la SSC Napoli e il numero 77 c’è ancora una forbice abbastanza ampia. Ovviamente, la speranza da parte di tutti è che si possa arrivare a un compromesso: se ne parlerà, quanto prima, con Mamuka Jugeli (agente dell’ex Dinamo Batumi), che in queste ore è in Italia. Arrivano, dunque, conferme alle notizie trapelate già nella scorsa settimana.

Rinnovo Kvara, possibile summit a breve tra la SSC Napoli e Jugeli: le ultime

Il Napoli e l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia potrebbero presto nuovamente confrontarsi sulla trattativa per il contratto attualmente in essere tra le parti.

A svelare le ultime novità è l’edizione odierna de Il Mattino, che non esclude un summit a stretto giro tra la dirigenza del club del presidente Aurelio De Laurentiis e l’entourage del fuoriclasse della Nazionale georgiana. Di seguito, quanto scritto dalla medesima fonte:

“Il numero 77 del Napoli resta al centro della trattativa relativa al suo rinnovo con il Napoli (ha un contratto fino al 2027). Il suo agente Mamuka Jugeli è da settimane in Italia, a Milano, e in questi giorni non è escluso un incontro last minute con la dirigenza azzurra proprio all’ombra della Madonnina per provare ad uscire dall’impasse (al momento resta la distanza di circa due milioni di euro tra le parti a cui si aggiunge anche il nodo della clausola liberatoria su cui neppure c’è convergenza). Per il momento non è stato ancora fissato nessun summit tra le parti, ma non è escluso un blitz dell’ultimo momento complice la presenza della dirigenza azzurra a Milano in occasione della sfida con il Milan di domani sera o al massimo di quella con l’Inter il 10 novembre prossimo. Si vedrà”.

Tra il Napoli e Kvara, dunque, è possibile che possano esserci delle novità a breve, con la speranza che la prossima tappa possa avvicinare le parti alla fumata bianca, oggi effettivamente lontana.