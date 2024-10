Milan-Napoli, Conte ha sciolto i dubbi legati alla formazione: l’undici titolare è ormai deciso!

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Napoli. Antonio Conte ha già sciolto i dubbi legati alla formazione che scenderà in campo dal primo minuto.

Sono ore caldissime quelle che precedono la sfida tra Milan e Napoli. Il big match è in programma domani sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro. Le aspettative sono molto alte, ancor più perché gli azzurri occupano la prima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Juventus. L’obiettivo dei padroni di casa è quindi chiaro: fermare la corsa della capolista.

Antonio Conte lo sa, motivo per il quale proverà a tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Ad oggi, il morale della squadra è molto alto, e ovviamente ad incidere in modo cruciale sono state le ultime vittoria. La sfida in programma a San Siro sarà una prova di maturità che il tecnico non vuole sbagliare. Non a caso, l’allenatore avrebbe già scelto l’undici titolare per la partita.

Milan-Napoli, Conte ha scelto la formazione: le ultime

Antonio Conte ha già scelto la formazione che scenderà in campo contro il Milan. Il tecnico del Napoli non ha perso tempo e si è già “tuffato” nella sfida in terra lombarda. Come riportato da “Sky” l’undici titolare sarà uguale alla sfida contro il Lecce, con Billy Gilmour che sostituirà ancora Stanislav Lobotka. Quest’ultimo, non è ancora recuperato dopo l’infortunio muscolare rimediato in Nazionale. Di seguito il probabile schieramento.

Quindi, Antonio Conte ha le idee molto chiare e non intende modificarle. L’allenatore è soddisfatto del rendimento dei suoi ragazzi, sebbene le ultime prestazioni non siano state esaltanti. Al tempo stesso, però, il tecnico possiede gli elementi giusti per migliorare ancora i suoi ragazzi. Contro il Milan sarà molto curioso vedere l’atteggiamento che incarnerà il Napoli, vista anche la forza offensiva dei rossoneri.

Infatti, il reparto offensivo rossonero sarà sicuramente ricco di nomi importanti. Su tutti, c’è quello di Rafael Leao, il quale vive un periodo non troppo semplici ma può fare la differenza da un momento all’altro. Proprio per tali caratteristiche, il Napoli dovrà prestare moltissima attenzione in fase difensiva. In queste prime nove giornate, è stato possibile vedere la solidità azzurra, ma solo contro i lombardi sarà possibile effettuare un esame ancor più approfondito.