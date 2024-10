“Incontro nelle prossime ore”, svolta in casa Napoli: riguarda il rinnovo dell’azzurro

Nelle prossime ore, secondo quanto svelato dal giornalista esperto di calciomercato, ci sarà l’incontro tra la dirigenza della SSC Napoli e l’entourage del calciatore azzurro.

Il Milan sarà il prossimo avversario di un Napoli che vuole continuare a confermare le ottime impressioni di questo inizio di stagione. D’altronde, l’opportunità per dare un ulteriore scossone alla classifica, dopo l’allungo avvenuto alla nona giornata grazie alla vittoria contro il Lecce e il contestuale pareggio tra Inter e Juve, è golosa. Per questo, i tifosi non vedono l’ora di vedere nuovamente in campo i propri beniamini, che hanno ritrovato l’entusiasmo della piazza dopo un’annata, quella scorsa, a dir poco deludente.

Frattanto, in casa azzurra tiene banco la questione legata ai vari rinnovi di contratti: il nome più caldo a tal riguardo è quello di Khvicha Kvaratskhelia, per cui potrebbe esserci un summit a stretto giro con Mamuka Jugeli (procuratore del numero 77 azzurro, ndr). Ma non solo: perché altra situazione da affrontare è quella di Alex Meret, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno. A tal riguardo, arrivano novità dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo X ha annunciato un incontro nelle prossime ore tra Giovanni Manna, direttore dell’ara sportiva della SSC Napoli, e Federico Pastorello, agente del portiere ex SPAL.

Rinnovo Meret, novità in arrivo? Presto il summit con la SSC Napoli

Alex Meret rinnoverà il suo contratto in essere con la SSC Napoli? Ormai sono settimane che i tifosi del Napoli continuano a chiederselo, ma le parti hanno più volte dichiarato che ciò sarà oggetto di ulteriori valutazioni e confronti.

Contatti, per capire i margini dell’eventuale fumata bianca, che sono previsti davvero a breve. A svelarlo è il giornalista Nicolò Schira, che sul suo profilo X ufficiale ha scritto:

“Previsto nelle prossime ore un incontro tra l’agente di Alex Meret (Federico Pastorello) e il direttore sportivo del Napoli (Giovanni Manna) per discutere del prolungamento del contratto del portiere. Meret chiede un nuovo accordo fino al 2028″.

Ore, dunque, caldissime e forse anche decisive per capire se tra il Napoli e Alex Meret sarà o meno rinnovo. L’auspicio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la dirigenza è quello di strappare un accordo, anche per evitare un addio a parametro zero al termine della stagione in corso. La situazione, insomma, è da monitorare con forte attenzione.

Di seguito, il post del giornalista: