Il Napoli Primavera fa mercato: ecco il nuovo acquisto per mister Rocco

Nuovo acquisto da parte del Napoli Primavera: ecco chi rinforza il gruppo allenato da mister Dario Rocco

Ottimo inizio di stagione del Napoli Primavera allenato da mister Dario Rocco, ma il mercato ha offerto una buona opportunità da cogliere al volo. E così, la dirigenza ha regalato un nuovo rinforzo per la squadra giovanile azzurra.

Dopo l’arrivo dell’attaccante Edoardo Della Salandra, ingaggiato qualche settimana fa, gli Azzurrini sono pronti ad accogliere un allievo del mister, che l’ha conosciuto molto bene a Benevento e che nei mesi passati a giocato nella Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello.

Il Napoli Primavera, per le prossime partite, inserirà in lista anche Christian Di Martino, classe 2005. Si tratta di un terzino destro, cresciuto nel club sannita assieme all’allenatore Rocco. Dal momento in cui il 19enne non è stato confermato nel club di Serie D della Folgore Caratese, le parti sono tornate in contatto e il mister ha deciso di ingaggiarlo per dargli una nuova chance e lavorare ancora con il ragazzo.

Chi è Christian Di Martino: carriera e dove gioca

Nato a Vico Equense e cresciuto passo dopo passo con mister Rocco nel Benevento. Il giovane acquisto del Napoli spera di poter continuare la sua crescita nella Primavera 2, dopo aver sfiorato e accarezzato l’anno scorso la promozione con il club sannita. Ora si ripresenta una nuova opportunità, con lo stesso allenatore.

Di Martino può giocare anche esterno alto di centrocampo sulla corsia di destra. E’ un ottimo rincalzo per migliorare ancor di più la rosa a disposizione del tecnico. La volontà del Napoli Primavera, visti anche gli acquisti fatti nelle ultime settimane, è quella di raggiungere la promozione e tornare presto tra le migliori formazioni giovanili.

Elementi importanti in rosa non mancano. Innanzitutto, c’è Popovic. La stella dello spogliatoio. Il Napoli ha investito su di lui, anticipando grandi club internazionali. Dopo il ritiro in Trentino con i grandi, Conte l’ha spedito in Primavera 2 per farsi le ossa. Il secondo è ovviamente Gioielli, classe 2004, centrocampista che stando a quanto dichiarato dallo stesso allenatore sarebbe dovuto andare via a fine mercato, ma ha subito praticamente un’ingiustizia. Ora aiuta i compagni a raggiungere la categoria superiore e la sua classe ed esperienza sono stati determinanti finora. Di Martino è un altro fuoriquota, come Francesco Gioielli, poiché il regolamento consente “nell’arco di ciascuna gara della regular season, fino a un massimo di tre calciatori fuoriquota, di cui non più di uno senza alcun limite di età, e gli altri due nati dopo il 1° gennaio 2004”.