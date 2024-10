Napoli Primavera, grande notizia: è successo oggi con Popovic!

Dopo il Napoli di Antonio Conte, anche il Napoli Primavera di mister Rocco ha fatto esultare Aurelio De Laurentiis.

Dopo i disastri dell’anno scorso, di fatto, Aurelio De Laurentiis può sicuramente esultare. Il suo Napoli, dopo i grandi cambiamenti avvenuti la scorsa estate, è infatti al comando della classifica delle Serie A e lo sarà almeno fino al prossimo 20 ottobre.

Il team partenopeo, grazie al successo di ieri sera allo Stadio Maradona contro il Como, ha infatti confermato il suo primo. Tuttavia, oltre che per il primato della squadra agli ordini di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis può esultare anche grazie al Napoli Primavera.

Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 1-3: ecco i marcatori

Gli azzurrini, dopo aver battuto una settimana fa il Perugia, hanno sconfitto quest’oggi anche il Pescara. Nonostante il subito al 13’ da Palumbo, dunque, i ragazzi di mister Rocco sono riusciti a vincere con le reti realizzati da De Chiara, Malasomma e Popovic ( questo gol siglato su rigore).

Con questo successo, di fatto, il Napoli Primavera ha fatto un grosso salto in avanti in classifica, visto che ora sono sesti in classifica. La prossima gara, che arriverà dopo la sosta, sarà quella di sabato 19 contro il Bari.