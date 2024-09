Dalla Ternana al Napoli, arriva un nuovo attaccante: è ufficiale

Da tempo il Napoli era sulle tracce dell’attaccante e a pochi giorni dalla partita è arrivato finalmente l’annuncio e la firma: il trasferimento dopo la Ternana

Il calciomercato non si ferma davvero mai. E neanche i colpi di scena. Da tempo il Napoli era sulle tracce del giovane attaccante e giorni dopo il gong e la chiusura della finestra estiva, è arrivato l’annuncio. L’attacco azzurro si rinforza con un nuovo nome.

Infatti, Giuseppe Santoro – che ora si occupa della gestione del settore giovanile azzurro – ha concluso l’operazione proprio poche ore fa. Il Napoli acquista il cartellino di Edoardo Della Salandra, attaccante classe 2005, che sarà integrato nella squadra della Primavera allenata da Dario Rocco.

Il calciatore ha un passato nel settore giovanile della Lazio. Romano di nascita, cresciuto nel club biancoceleste, poi passato alla Ternana nella passata stagione. Edoardo ha siglato 7 reti con la Lazio nel campionato Under 18, prima del suo trasferimento nella società rossoverde. L’ultimo anno, però, è stato burrascoso a causa del suo comportamento fuori le righe. Infatti, Della Salandra è stato protagonista di un episodio costato 10 giornate di squalifiche: comportamento scorretto in campo e espressioni ingiuriose a sfondo razzista. L’esperienza alla Ternana nel campionato Primavera 2, dunque, è terminata con soli 4 reti stagionali in 13 apparizioni (compresa la Coppa Primavera, secondo i dati Transfermarkt).

Napoli, ecco Edoardo Della Salandra

Il campionato degli azzurrini in Primavera 2 comincerà domani 14 settembre. La formazione allenata da Dario Rocco scenderà in campo contro il Frosinone. Al gruppo si aggregherà anche il nuovo attaccante Edoardo Della Salandra che, stando alla pagina dedicata Giovanili Napoli, ha una struttura fisica importante e che aiuterà certamente il comparto offensivo.

Dotato di un buon colpo di testa e di buoni fondamentali, il mister dovrà curare al dettaglio le potenzialità del classe 2005, che potrà ritagliarsi nuovamente lo spazio nella Primavera 2. Il Napoli chiaramente proverà a fare il grande salto sin da questa stagione e l’apporto di un centravanti da 190 cm potrà essere certamente utile nel corso dell’anno.

Lo stesso giocatore ha già cambiato la bio del suo profilo Instagram, definendosi già un calciatore della SSC Napoli. Insomma, non ci resta che dare il benvenuto e l’in bocca al lupo al ragazzo.