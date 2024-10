Napoli-Lecce, non solo Lukaku: le pagelle bocciano un altro azzurro

Le pagelle di Napoli-Lecce non bocciano solamente Romelu Lukaku, anche un altro azzurro è stato ritenuto insufficiente dopo la gara al Maradona

Napoli-Lecce è andata agli archivi con gli azzurri che hanno strappato altri 3 punti a questo campionato, con l’ennesima vittoria di misura. Dopo il successo per 1-0 contro l’Empoli, anche al Maradona contro i pugliesi è arrivato lo stesso risultato, questa volta per un gol del capitano Giovanni Di Lorenzo. Una vittoria che permette alla squadra di mantenere la vetta della classifica, senza la pressione del derby d’Italia che di giocherà nel pomeriggio.

Il Napoli si appresta ad affrontare un tour de force folle fino a dicembre, con in mezzo la sosta per la nazionale, in cui dovrà affrontare Milan, Atalanta, Inter, Roma, Torino e Lazio per due volte, una di queste in Coppa Italia. Una serie di gare che diranno chi vorrà essere davvero la squadra di Conte in questa stagione. Si capirà se potrà ambire realmente allo Scudetto oppure no.

Napoli-Lecce, le pagelle: anche Neres bocciato

In vista dei big match che attendono i partenopei, è giusto fare anche della sana critica costruttiva. Non tutto gira ancora così a meraviglia nel Napoli e la dimostrazione la portano le prestazioni di Romelu Lukaku. Il belga è uscito con un altro 5 in pagella secondo Il Mattino, che ha sentenziato: “Non capisce nulla dei movimenti da effettuare per farsi dare il pallone e aiutare la squadra”.

Una bocciatura pesantissima, ma non per il Corriere dello Sport che lo salva con un 6: “Ci prova nel primo tempo e nel secondo sbaglia un gol in area da posizione chic, ma lotta nel caos e serve a Raspadori un super assist in bello stile”. Una sufficienza molto risicata, che ha aperto un piccolo campanello d’allarme anche e soprattutto in vista delle partite contro le squadre più forti della nostra Serie A.

Chi, a sorpresa, è stato bocciato con due insufficienze è David Neres. L’attaccante brasiliano ha iniziato per la prima volta da titolare in campionato, ma non ha convinto. Per il Corriere è da 5.5: “Non brilla e perde 16 possessi”. Ancora più negativo il giudizio del Mattino, che gli rifila un 5: “Dal primo minuto è un’altra storia. Tende un po’ ad esagerare con le leziosità. Dorgu fa un figurone”. Rimandato, dunque, ad una nuova gara da subentrante, magari proprio contro il Milan, dove potrebbe tornare a lasciare il segno.