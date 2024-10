Conte pizzicato dalle telecamere con un giocatore: già due club rifiutati

Pizzicato dalle telecamere a centrocampo, Antonio Conte abbraccia un calciatore avversario, nonché obiettivo di mercato del Napoli

Il Napoli conquista tre punti contro il Lecce grazie all’unica rete del match firmata da Giovanni Di Lorenzo. Altra prestazione importante degli Azzurri, che hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine, rischiando poche volte di subire gol. Ottima la prova dei difensori e in particolare di Alex Meret, rientrato dall’infortunio muscolare.

Ma anche nel Lecce c’è qualche individualità che è emersa e che ha fatto la differenza in positivo. Stiamo parlando di Patrick Dorgu, terzino sinistro danese, titolarissimo dei giallorossi. Proprio oggi al Maradona ha compiuto 20 anni. Avrebbe voluto festeggiare il suo compleanno con una vittoria, ma si porta a casa una performance di livello. E i complimenti, evidentemente, arrivano anche dall’allenatore avversario Antonio Conte.

Non è un mistero che il Napoli nella passata stagione abbia provato a chiedere informazioni sul giovane 20enne scandinavo. Il Lecce non si priverà di Patrick Dorgu così facilmente. D’altronde, ha appena firmato un contratto fino al 2029, che lo blinda al club pugliese. Un rinnovo che servirà ad alzare ancor più il valore del cartellino. E con prestazioni come quelle offerte al Maradona, il Lecce potrà richiedere cifre molto importanti per la sua cessione.

Come sottolinea Fabrizio Romano attraverso un tweet su X, Antonio Conte è andato a congratularsi con Dorgu al termine del match Napoli-Lecce. Gli ha detto qualcosa all’orecchio, nascondendo il labiale con la mano. Semplici complimenti di fine partita? L’avrà invitato a riflettere su un possibile approdo in terra partenopea? Gli avrà consigliato di lasciare Lecce per continuare il suo percorso di crescita? Non è dato saperlo. Ma che il mister del Napoli apprezzi il ragazzo sembra scontato. E sulle tracce del danese c’è anche il Milan. All’estero, invece, ha attirato l’attenzione di Chelsea e Tottenham.

🔵👀 After 7th win out of 9 games sitting on top of Serie A table, Antonio Conte goes to meet Lecce’s LB Patrick Dorgu…

…as Napoli have been monitoring him for long time; Lecce rejected Chelsea and Spurs approaches last summer as revealed.#CFC and #THFC keep tracking Dorgu. pic.twitter.com/PTiRqpkJJr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2024