Conte ritrova il Milan, i precedenti esaltano il Napoli: un dato è incredibile

Antonio Conte ritrova il Milan come avversario e i precedenti esaltano il Napoli: un dato sul tecnico degli azzurri è davvero incredibile

Sono 16 i precedenti in carriera, mai ha affrontato nessun’altra squadra proprio come il Milan. Antonio Conte si ritroverà, martedì prossimo, per la 17a volta i rossoneri come avversari, ma questa volta sarà seduto sulla panchina del Napoli. Un test importantissimo per capire il livello raggiunto dai partenopei arrivati alla decima giornata di campionato e con la testa della classifica da difendere.

La trasferta di San Siro non sarà affatto semplice, Conte lo ha ribadito anche nel post partita con il Lecce, ricordando il distacco di punti che c’è stato tra il Napoli e lo stesso Milan al termine dello scorso campionato. Bisognerà mantenere alta la concentrazione, puntare ancora sulla fortissima difesa costruita in queste settimane e ritrovare un attacco più spento, soprattutto su azione, dopo le sfide con Empoli e Lecce.

Conte, il bilancio contro il Milan è super positivo: i precedenti

Come detto, Antonio Conte non ha mai affrontato così tante volte, da allenatore, un club come è successo con il Milan. Non è tutto, ma in caso di vittoria, il Milan diventerebbe anche la vittima preferita dell’allenatore leccese, in solitaria, dato che ora è in coabitazione con il Cagliari già affrontato e battuto nel corso di questa stagione, nella gara d’andata dello scorso mese.

Conte ha affrontato per la prima volta i rossoneri nella stagione 2009/10 alla guida dell’Atalanta, pareggiando per 1-1 con i gol di Tiribocchi e Ronaldinho. Il primo successo del tecnico leccese contro il Milan risale alla stagione 2011-12 sulla panchina della Juventus, in un 2-0 firmato Marchisio nei minuti finali di partita. Quella, fu la stessa stagione del clamoroso gol di Muntari non assegnato, nonostante fosse assolutamente regolare.

Dal 2013 al 2020, Conte è poi diventato un incubo per il Milan: 6 vittorie consecutive con Juventus e Inter, con Romelu Lukaku grande protagonista proprio nell’esperienza nerazzurra. Il primo storico k.o. contro i rossoneri è arrivato solamente nell’ottobre del 2020, in un 2-1 deciso da una doppietta di Ibrahimovic. Gli ultimi due precedenti tra Conte ed il Milan, invece, fanno sorridere molto meno i tifosi del Napoli.

Era il 2023 quando il tecnico leccese era seduto sulla panchina del Tottenham e fu eliminato agli ottavi di finale di Champions League da un gol di Brahim Diaz. Quella rete mandò i rossoneri di Pioli ai quarti proprio contro il Napoli, che venne poi sconfitto. Riuscirà Conte a ritrovare la solita brillantezza del passato contro il Milan, o gli ultimi precedenti avranno un peso maggiore? Non resta che attendere martedì.