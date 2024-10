Lukaku a caccia del riscatto: il bilancio contro il Milan fa ben sperare

Romelu Lukaku è in cerca di riscatto dopo una serie di prestazioni opache: il suo bilancio passato contro il Milan fa ben sperare i tifosi del Napoli

Si è fermato Romelu Lukaku. Contro Empoli e Lecce è stato tra i peggiori in campo, non lasciando quasi mai un segno palpabile della sua presenza. Nella sfida contro i salentini al Maradona si è anche divorato un gol da ottima posizione e su azione non segna dal 15 settembre scorso nella gara contro il Cagliari. Da lì un assist contro il Palermo in Coppa Italia e una rete su rigore con il Como.

Dopo un avvio clamoroso, il centravanti del Napoli ha iniziato a faticare. Prima lo ha annullato completamente Bremer, poi è stato il turno di Ismajli ed infine della coppia Baschirotto-Gaspar. Se con il centrale della Juventus era sicuramente più comprensibile, negli altri casi ci si aspettava sicuramente di più dal belga, che doveva lasciare traccia di sé in maniera molto più convincente.

Lukaku punta al Milan: i precedenti con i rossoneri sono positivi

I dubbi sul rendimento del belga sono tanti, specialmente in vista dei super big match in programma da qui fino a dicembre per gli azzurri. Eppure, proprio contro il Milan, prossimo avversario del Napoli, il bilancio di Lukaku non è affatto negativo, anzi. Sia in termini di reti realizzate che di risultati, il centravanti ha uno score interessante.

Sono 12 le sfide passate tra Big Rom ed il Milan, mai un singolo pareggio. Una statistica molto curiosa se si pensa che è la 13a squadra più affrontata in carriera dall’attaccante. Il bilancio parla di 9 vittorie di Lukaku e 3 sconfitte, 2 di queste sono arrivate solamente nella scorsa stagione quando ha vestito la maglia della Roma. Dal 2019/20, fino allo scorso campionato, il centravanti aveva perso soltanto in una circostanza contro i rossoneri.

E in termini di gol? Lukaku ha realizzato 5 gol e 2 assist nelle 12 partite giocate contro il Milan. La prima rete risale alla prima stagione italiana. Nel 2019/20 segna nel derby alla quarta giornata e si ripete anche al ritorno. Anche l’anno dopo è una sentenza con una rete sia all’andata che al ritorno, così come nella partita di Coppa Italia. Un incubo in quegli anni.

Quello del 21 febbraio 2021, però, è anche l’ultimo gol segnato da Lukaku in una partita in cui ha affrontato il Milan. Nel suo Inter bis, infatti, non ha giocato nella partita di Supercoppa Italiana e nell’andata di campionato, mettendo a referto solamente un assist nella sfida di ritorno delle semifinali di Champions League.

In maglia Roma, poi, il nulla assoluto: 0 gol e 0 assist nelle 4 partite tra campionato ed Europa League con 2 vittorie e 2 sconfitte. E purtroppo è forse questa la versione più vicina di Lukaku rispetto a quella attualmente presente nel Napoli. Gli azzurri, però, hanno un’altra caratura rispetto ai giallorossi e tenteranno di mettere il belga nelle condizioni di segnare nuovamente contro i rossoneri, in uno stadio che ha vissuto sulla sua pelle.