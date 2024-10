Calciomercato Napoli, conferme sul colpo per gennaio: Manna lo segue da quest’estate

Il Napoli tiene già i fari accesi sulla sessione di riparazione invernale di calciomercato, prevista per gennaio. Arrivano conferme in merito all’obiettivo di Giovanni Manna.

In casa Napoli ci si gode il primo posto, ulteriormente blindato in seguito alla vittoria degli azzurri contro il Lecce nella sfida di sabato pomeriggio, che si è tenuta allo stadio Diego Armando Maradona. In attesa del risultato del big match tra Inter e Juventus, gli azzurri possono godersi questa domenica senza eccessive pressioni, anche se è già cominciato il programma di avvicinamento alla sfida contro il Milan. Tappa decisamente importante nel cammino degli uomini di Antonio Conte, quella contro la compagine allenata da Paulo Fonseca, che ha tutte le ambizioni di confermarsi e di continuare a stupire.

Frattanto, prendono piede le prime voci legate al calciomercato, quando mancano poco più di due mesi all’inizio della sessione invernale di gennaio. Nelle ultime ore, hanno scatenato le fantasie dei tifosi le immagini dell’incontro tra Conte e Patrick Dorgu subito dopo il triplice fischio del direttore di gara in Napoli – Lecce. Ma non solo: perché nelle scorse ore è spuntato anche il nome di Miguel Gutierrez del Girona: a tal proposito, arrivano conferme da parte del portale calciomercato.com.

Ultimissime mercato Napoli, occhi su Gutierrez: ci sono novità

Il Napoli è interessato a Miguel Gutierrez, esterno spagnolo del Girona. A confermarlo è calciomercato.com, secondo cui le attenzioni da parte del direttore dell’area sportiva del club partenopeo, Giovanni Manna, risalgono già alla scorsa estate. L’intenzione della compagine azzurra era quella di rinforzare ulteriormente le corsie esterne, motivo per cui evidentemente il suo profilo era finito sotto la lente d’ingrandimento dell’uomo mercato della SSC Napoli.

Secondo quanto svelato dalla medesima fonte, il profilo viene considerato da Antonio Conte. Ora resta da capire se il Napoli deciderà di investire nel ruolo già a gennaio o solo a partire della prossima estate. Come anticipato però dalla Spagna nelle scorse ore, il Real Madrid ha una clausola di recompra pari a nove milioni di euro, che però non dovrebbe essere esercitata dai Blancos. Inoltre, spunta anche un retroscena sul Milan, con cui gli azzurri potrebbe confrontarsi non solo sul campo ma anche sul mercato. Stando a quanto sottolineato ancora da calciomercato.com, anche i rossoneri erano interessati con lui e non è escluso che possa esserci un ritorno di fiamma.