Rinnovo e sfida al Milan, Meret allo scoperto in conferenza: ha parlato anche dello Scudetto

Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa post gara di Napoli – Lecce: tanti i temi trattati dall’estremo difensore friulano.

Una vittoria sofferta, ma il Napoli anche questa volta porta a casa i tre punti e blinda il primo posto in attesa della prossima partita del campionato di Serie A, contro il Milan. Decisiva, contro il Lecce, la rete di Giovanni Di Lorenzo, che ai microfoni di DAZN ha avuto modo di parlare anche dell’incrocio contro il Diavolo (qui l’intervista).

A parlarne è stato anche Alex Meret, che oggi è tornato in campo dal primo minuto dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. L’estremo difensore ex SPAL ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa post Napoli – Lecce, parlando della sfida ai rossoneri ma anche della sua situazione contrattuale.

News SSC Napoli, parla Alex Meret: le dichiarazioni in conferenza

Tanti i temi trattati nel corso della conferenza stampa dallo stadio Diego Armando Maradona da parte del portiere della SSC Napoli, Alex Meret, oggi ritornato in campo dopo l’infortunio.

“Andremo a Milano per provare a vincere, poi penseremo alla prossima gara”, ha dichiarato il numero uno azzurro nel corso del suo intervento ai giornalisti presenti in sala stampa. “Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così, anche se ci sarà una serie di partite che ci metterà alla prova”, ha poi aggiunto sul filone di big match che attende la squadra partenopea.

Meret, inoltre, non si è sottratto ai riferimenti legati alla situazione contrattuale, considerando che è in corso la trattativa tra la SSC Napoli e l’entourage del giocatore per il rinnovo: “Questa cosa non mi condiziona, io lavoro tutti i giorni per la partita e al resto ci pensano i miei agenti: so che stanno parlando in questo periodo, non vedo problemi”. Le prossime settimane si preannunciano decisive per capire come sarà risolta la questione (il contratto attualmente in essere scade nel giugno del 2025, ndr).

A proposito dello Scudetto, ha dichiarato: “Thiago Motta dice che siamo tra i favoriti per la vittoria dello Scudetto? È normale mettere pressione agli altri, abbiamo fatto una prima parte di campionato importante e non era semplice dopo lo scorso anno. Presto per parlare di altro, pensiamo partita dopo partita e rimaniamo umili con i piedi per terra: solo così si raggiunge qualcosa di grande“.