Di Lorenzo e Anguissa: “Difficile vincere queste partite, fatto il massimo”, poi le parole su Milan e Atalanta

Il Napoli di Conte porta a casa un’altra vittoria, Lecce battuto: Di Lorenzo e Anguissa esaltano la vittoria interna degli azzurri.

Il Napoli di mister Antonio Conte non si ferma più, portando a casa un’altra vittoria di grande sacrificio e importanza. Dopo l’1-0 a Empoli, gli azzurri si sono imposti di misura anche in occasione dell’incontro casalingo contro il Lecce di Luca Gotti. Vittoria che conferma l’ottimo momento del Napoli specialmente sul piano dei risultati. La squadra partenopea ha messo le mani sui tre punti grazie alla rete del suo capitano, Giovanni Di Lorenzo.

Il difensore azzurro, andato in gol nella ripresa, ha regalato alla squadra di Antonio Conte il quinto successo di fila, nonché il nono risultato utile consecutivo. Rendimento che tiene gli azzurri saldamente al comando della classifica. In attesa del derby d’Italia, in programma domani allo stadio San Siro, il Napoli sale a +5 dai nerazzurri di Inzaghi. Al termine della gara contro il Lecce, ha parlato proprio il man of the match, Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha commentato il successo interno insieme ad Anguissa.

Di Lorenzo e Anguissa esaltano la vittoria

Dopo la vittoria dal valore capitale contro il Lecce di Gotti, Giovanni Di Lorenzo e Zambo Anguissa hanno analizzato la prestazione rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Di Lorenzo: “Mi è dispiaciuto per il primo gol annullato, ma alla fine sono contento. Era importante vincere, la squadra ha dato il massimo per portare a casa la vittoria. Il pubblico ci ha dato come sempre una grande mano, sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Milan e Atalanta? L’ambizione è quella di vincere sempre. Queste partite sulla carta sembrano facile, ma è sempre difficile affrontare squadre del genere. L’affronteremo nel miglior modo possibile”.

Anguissa: “È sempre difficile giocare contro squadre che giocano così basse, ma alla fine sono contento che l’ha risolta il capitano. Conte? Ci ha detto di stare tranquilli che alla fine riuscì avanti a parta a casa”.