Napoli-Lecce, Conte stravolge la formazione titolare: la decisione spiazza tutti!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce che andrà in scena al Maradona. Intanto, scopriamo le ultimissime sulle scelte del tecnico azzurro.

Sono ore molto importanti in casa Napoli in vista della sfida contro il Lecce. Gli azzurri, dopo l’ennesima vittoria contro l’Empoli, proveranno ad ottenere ulteriori tre punti contro i pugliesi. La sfida non è affatto semplice, ancor più a causa della voglia di rivalsa degli uomini di Gotti. Quest’ultimo, è più che mai in bilico e sarebbe in attesa di una reazione importante da parte del gruppo. D’altra parte, però, c’è Antonio Conte che sfida il suo passato ma è pronto ad accantonare i sentimenti. Infatti, l’ex Juventus conosce l’importanza della sfida ed è consapevole dell’importanza di questa giornata di Serie A.

Il Napoli scenderà in campo oggi alle ore 15.00, mentre domani alle 18 è in programma il Derby d’Italia che avrà come protagoniste Inter e Juventus. Proprio il big match di questa giornata potrebbe permettere agli azzurri di allungare in classifica, ovviamente in caso di vittoria contro il Lecce. Al tempo stesso, però, il calendario diventa sempre più ricco di impegni e il tecnico sarebbe “costretto” a dare spazio anche alle cosiddette riserve. A tal proposito, nella partita odierna assisteremo a diversi cambi di formazione.

Conte stravolge il Napoli: spazio ad un attacco inedito!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Lecce. Gli azzurri apriranno il sabato di Serie A con l’impegno contro i pugliesi che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” Antonio Conte avrebbe deciso la formazione titolare, la quale sarà ricca di sorprese. In primis, con ogni probabilità, ci sarà il ritorno di Alex Meret tra i pali. L’estremo difensore ha smaltito l’infortunio muscolare e prenderà nuovamente le redini della porta.

Al tempo stesso, però, la vera sorpresa è rappresentata dall’attacco. Infatti, Antonio Conte starebbe ragionando anche in ottica del turno infrasettimanale che ha in programma la sfida tra Milan e Napoli. Non a caso, l’allenatore per la partita contro il Lecce sarebbe propenso a schierare un attacco inedito. I tre interpreti saranno: Ngonge, Lukaku e infine Neres. Gli azzurri andranno a creare un reparto tutto mancino e avranno ovviamente il compito di “colpire” la difesa salentina.

Infine, l’ultima modifica alla formazione potrebbe essere rappresentata dal ritorno in campo dal primo minuto di Mathias Olivera. Quest’ultimo, prenderà il posto di Leonardo Spinazzola che non ha affatto brillato nell’ultima trasferta al Castellani.