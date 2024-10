“Il rinnovo non decolla…”, nuovi problemi in casa Napoli: la reazione di De Laurentiis!

Sono giorni molto caldi in casa Napoli in vista del futuro. La società sta lavorando ininterrottamente ad una situazione molto complessa.

La stagione del Napoli sta entrando nel vivo, ma in realtà a tenere banco sono anche altre situazioni estranee al campo. Ad oggi, la società è impiegata su più fronti, ma in modo particolare sarebbe concentrata su un rinnovo importantissimo. Non a caso, Aurelio De Laurentiis e tutti i dirigenti partenopei starebbero provando a convincere un noto calciatore azzurro. Tale missione, spetta anche ad Antonio Conte che non ha alcuna intenzione di perdere uomini chiave. Infatti, il tecnico fin dal suo arrivo a Napoli ha subito citato i nomi dei cosiddetti “intoccabili”.

Ovviamente, il calciatore in questione è Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, dopo l’addio di Victor Osimhen ha preso in mano le redini della squadra, anche se le prestazioni non sempre sono state importanti. Al tempo stesso, però, nel contesto Napoli il georgiano è tornato ad esprimersi al meglio, e il merito è anche di Antonio Conte. L’allenatore crede moltissimo nelle qualità dell’esterno, ma gli chiede di essere concentrato solo ed esclusivamente sul rettangolo verde. A tal proposito, la situazione legata al rinnovo potrebbe compromettere gli equilibri mentali del classe 2001.

Kvaratskhelia, braccio di ferro con il Napoli: il rinnovo non decolla

La storia d’amore tra Khvicha Kvaratskhelia e il Napoli potrebbe interrompersi nei prossimi mesi. Il giocatore, ad oggi, è una dei pilastri del club ma le idee future potrebbero cambiare il corso della storia. Da diversi mesi, infatti, si parla di un possibile rinnovo contrattuale che però non decolla. I contatti tra le parti sono vivi, ma al momento balla una distanza di circa 2 milioni di euro. Infatti, la società ha offerto 6 milioni di euro a stagione, mentre il giocatore e il suo procuratore ne chiedono almeno otto. Intanto, come riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno” Aurelio De Laurentiis presente ieri in Lega avrebbe messo che non ci sono novità sul possibile accordo.

Tutto ciò, preoccupa e non poco il mondo Napoli. Infatti, qualora non si dovesse trovare l’accordo per il rinnovo il club sarebbe “costretto” a guardarsi intorno durante la prossima estate. Le compagini interessate al georgiano non mancano, ma al tempo stesso Antonio Conte non è disposto a perdere un giocatore così importante. Le prossime settimane saranno cruciali per capire le intenzioni del classe 2001 e del suo entourage, il quale continua a portare avanti i propri ideali.