Conte: “Poco da rimproverare alla squadra”, poi il commento su Inter-Juve

Il Napoli supera il Lecce di misura: Antonio Conte manda un messaggio alle pretendenti dopo la vittoria casalinga.

Il Napoli batte il Lecce e si tiene stretta la vetta della classifica. Gli azzurri di Antonio Conte, dopo il successo per 1-0 in casa dell’Empoli, hanno messo in cascina un’altra vittoria di misura in questo weekend Serie A, piegando i giallorossi di Luca Gotti grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo.

Il Napoli continua a volare, tenendosi ben saldo in cima alla classifica. Con la interna vittoria sul Lecce, i partenopei salgono a quota 22 punti in classifica. Gli azzurri hanno conquistato al Diego Armando Maradona la loro quinta vittoria, nonché il nono risultato utile di fila. Il Napoli adesso può godersi il weekend, in attesa di Inter-Juventus. Il derby d’Italia è stato proprio il prima tema toccato da Conte al termine della gara.

Conte elogia la squadra

Antonio Conte ha riservato una serie di complimenti alla sua squadra dopo la vittoria ai danni del Lecce. Il tecnico azzurro ha elogiato i suoi ai microfoni di Dazn, prima però il commento sul derby d’Italia: “Se guarderò Inter-Juventus? Lo farò di sicuro, noi la guardiamo sapendo che sono due squadra molto forti. Abbiamo massimo rispetto, la guardiamo e ce la gustiamo”.

Conte è soddisfatto: “Oggi ho poco da rimproverare alla squadre. Ho visto anche le statistiche, loro sono stati molto bravi a difendere ma noi abbiamo attaccato. Sappiamo che quando si attacca e non si trova il gol, ci si innervosisce. Infatti ho dovuto calmare anche i ragazzi. A tutti piacerebbe sbloccare subito il risultato, ma dobbiamo. Siamo molto contenti, contro un lecce molto organizzato: la sconfitta contro la Fiorentina è stata molto episodica. È una squadra che ha dei valori che si sono visti”.

Conte evidenzia: “L’esultanza è sempre episodica: il primo gol ero convinto che fosse gol perché non ho considerato il portiere. Sul primo non ho esultato tanto. Lukaku? Non facciamo sempre domande sui singoli, perché altrimenti diventa antipatico. Testa al Milan, è un impegno importante contro una squadra importante che l’anno scorso ci ha distanziato di 22 punti e che hanno investito tanto per rinforzarsi. I punti che dovevamo fare li abbiamo fatti, adesso ci testeremo con livelli più alti”.

C’è un dato lampante che conferma l’ottimo periodo degli azzurri e riguarda i risultati ottenuti dinanzi al pubblico dello stadio Diego Armando Maradona in questa prima parte di stagione in Serie A. Con la vittoria di oggi, il Napoli ha conquistato il suo quinto successo consecutivo in casa su cinque gare disputate. In precedenza, solo in due circostanze gli azzurri riuscirono a vincere tutti i primi match interni sotto la guida di un singolo allenatore: nel 1989 con Bigon e nel 2021 con Spalletti.