Napoli-Lecce, vietate distrazioni: la decisione di Conte

Non sono ammesse distrazioni in vista di Napoli-Lecce e Antonio Conte lo sa: l’ultima decisione del mister a poche ore dalla sfida di Serie A

Qualcuno potrebbe distrarsi o prendere sotto gamba la partita con il Lecce, per via dell’impegno successivo con il Milan nel turno infrasettimanale. E Antonio Conte non ha alcuna intenzione di perdere di vista l’obiettivo: macinare punti e staccarsi un altro po’ da Inter e Juventus, che si affronteranno al derby d’Italia proprio questo weekend.

Il Napoli ha bisogno di dare continuità alle sue vittorie. Servirà un atteggiamento differente da quello visto ad Empoli, che ha lasciato perplessi tifosi ma anche staff tecnico. Si è visto ben poco di quanto è stato preparato in allenamento. Contro il Lecce di Luca Gotti, reduce dal pesante 0-6 contro la Fiorentina, non sono permessi passi falsi. E così, il mister manda tutti in ritiro.

Napoli in ritiro prima del Lecce: ecco dove

Secondo gli ultimi aggiornamenti di Sky, poiché il Napoli scenderà in campo in un orario diurno, Antonio Conte ha voluto portare tutta la squadra in ritiro. La sede dell’hotel è Palazzo Caracciolo, la stessa dove hanno soggiornato gli azzurri poche ore prima di scendere in campo per la gara di Coppa Italia contro il Palermo.

Il mister vuole tenere tutti concentrati in vista del match di sabato 26 ottobre. Appuntamento da pienone al Maradona, poiché i biglietti sono andati praticamente a ruba. E davanti al proprio pubblico non si possono fare figuracce. Dunque, questa sera il gruppo resterà compatto assieme allo staff tecnico. Ore importanti per fare spogliatoio, per tenere a mente gli obiettivi in vista della gara di domani e per sentire già aria di partita.

Ci sono aggiornamenti anche riguardo le scelte di campo. Conte lancerà dal primo minuto Gilmour, che dovrà sostituire ancora Lobotka infortunato. Lo slovacco proverà a recuperare in vista della sfida infrasettimanale contro il Milan. Tra i pali tornerà Meret, ben sostituito da Caprile: un solo gol subito in quattro partite di campionato. Mentre in attacco potrebbero esserci dei piccoli cambiamenti. Kvaratskhelia sarà confermato titolare, ma Politano potrebbe rifiatare e fare spazio a Ngonge. Ancora panchina per Raspadori, che fatica a trovare minuti dopo esser sceso in campo titolare prima di perdere il posto a causa dell’acquisto di Lukaku. Big Rom, invece, sarà confermatissimo lì davanti. Simeone può entrare a gara in corso come fatto ad Empoli.