Napoli-Lecce, Gotti a rischio esonero: le parole del presidente

Luca Gotti a rischio esonero: a poche ore da Napoli-Lecce parla il presidente Saverio Sticchi Damiani

Il Napoli è pronto ad affrontare il Lecce allenato da Luca Gotti, reduce da un pesantissimo 0-6 casalingo contro la Fiorentina. A seguito della sconfitta, oltre alla contestazione del pubblico, c’è stato un confronto diretto tra il mister e il presidente del club giallorosso Sticchi Damiani. La proprietà ha voluto dare un’altra possibilità al tecnico, ma le probabilità di un esonero restano piuttosto elevate se il Lecce non dovesse uscire da quella zona retrocessione. Attualmente, infatti, occupa la 19a posizione in classifica.

A margine dell’Assemblea di Lega Serie A, il presidente Sticchi Damiani ha rilasciato un commento ai microfoni del giornalista Giorgio Musso, ma ha letteralmente dribblato le domande sul futuro dell’allenatore. Accennando un sorriso, ha patron del Lecce ha dichiarato: “Il giorno prima della partita parla solo l’allenatore”.

In ogni caso, dopo il Napoli, il Lecce dovrà poi preparare la sfida contro il Verona in programma martedì 29 ottobre alle ore 18:30. Quello sarà sicuramente un match determinante per il futuro del mister.