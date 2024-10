Napoli, arriva il rinnovo: fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente

Il Napoli è pronto a rinnovare un suo titolarissimo, la decisione è stata presa: fissata la data per l’incontro tra Manna e l’agente del calciatore

E’ un Napoli particolarmente attivo anche sul fronte mercato quello di inizio di stagione. Dopo aver conquistato la vetta della classifica di Serie A in questo avvio di campionato, la dirigenza ha iniziato a lavorare anche sui rinnovi contrattuali. L’esperienza estiva con Victor Osimhen ha lasciato importanti tracce di sé nella mente anche del d.s. Giovanni Manna, che vuole subito correre ai ripari.

In estate è arrivata una campagna acquisti faraonica, da 150 milioni di euro, oltre al super colpo Antonio Conte che ha condizionato positivamente ogni singolo arrivo in casa azzurra. La rivoluzione rispetto alla scorsa stagione si è vista, sia mentalmente, che in campo. I risultati stanno arrivando, ma per mantenere alta l’asticella bisogna dare fiducia anche a chi già c’era in rosa.

Il Napoli rinnova Meret: fissata la data dell’incontro

E’ questo il caso di Alex Meret, arrivato ormai 6 anni fa in azzurro. Aveva 21 anni quando Aurelio De Laurentiis lo ha voluto fortemente in squadra e da allora ne ha vissute di esperienze che lo hanno forgiato. Dalla prima titolarità, ai continui ballottaggi. Dalla chiamata della Nazionale agli errori gravi in campo. Passando per una piazza che si è sempre divisa nei suoi confronti. E poi quello storico Scudetto che ha anche la sua firma e che nessuno potrà togliergli.

E pensare che quell’estate, prima del grande trionfo, era ad un passo dallo Spezia e poi la trattativa sfumò. Oggi Meret è titolarissimo nel Napoli, è davanti nelle gerarchie ad un ottimo Caprile ed il club ha intenzione di rinnovargli il contratto. Il suo stipendio attuale è di 3,7 milioni di euro, ma la cifra potrebbe ulteriormente salire con un accordo fino al 2028.

Conte lo ha voluto con sé quest’estate, nonostante le solite voci di addio, e non ha intenzione di perderlo, almeno per ora. Contro il Lecce, Meret tornerà titolare dopo l’infortunio che lo ha colpito durante la partita contro la Juventus e che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Vuole riprendersi la porta, indossare nuovamente i guantoni e pensare a vincere ancora in azzurro.

Sul piano burocratico il lavoro sarà affidato al suo agente Federico Pastorello e al d.s. Giovanni Manna, che, secondo Il Mattino, dovrebbero incontrarsi lunedì prossimo, prima del Milan, per trovare un’intesa. Poi, forse, sarà l’ora di Kvaratskhelia, ma questa è un’altra storia.