Rinnovo Kvara, c’è la proposta ufficiale di De Laurentiis: le cifre

Il presidente Aurelio De Laurentiis è a lavoro per blindare uno dei suoi gioielli più preziosi ed evitare un Osimhen 2.0.

Da ormai tre stagioni, Khvicha Kvaratskhelia è l’uomo in più del Napoli: il georgiano è passato da diamante grezzo a calciatore fondamentale già sotto la gestione Spalletti, andando in doppia cifra sia di gol che di assist e contribuendo a conquistare il terzo storico scudetto.

Le prestazioni e lo status acquisito dal georgiano non hanno visto però un corrispettivo aumento salariale, con De Laurentiis che ha puntato forte sul fatto che il calciatore fosse blindato per 5 stagioni. Ora però, secondo quanto riportato da Kiss Kiss Napoli, il presidente starebbe lavorando seriamente per blindarlo in azzurro.

Napoli, nel vivo la trattativa per il rinnovo di Kvara

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe avanzato una proposta di rinnovo al suo gioiello: “Il Napoli ha effettuato una proposta ufficiale al calciatore, si è entrati nel vivo della trattativa per il rinnovo. Il Napoli ha commesso l’errore di non rinnovargli l’accordo al termine della stagione dello scudetto. Il Napoli gli ha proposto 5.4 mln di euro l’anno più 600mila euro di bonus facilmente raggiungibili”.

Il calciatore partirebbe solo a fronte di un’offerta “indecente”: “Poi se c’è un club che offrisse il doppio rispetto all’offerta del Napoli e il calciatore decidesse di non rinnovare allora la società azzurra s’aspetta un’offerta congrua dal club che ti offre così tanto”.