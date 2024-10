Mercato Napoli, occhi puntati in Ligue 1: spunta l’obiettivo di mercato

Il Napoli guarda al mercato: resta un nome al centro dei desideri del club azzurro. Spuntano, però, altri due club di Serie A.

Il mercato non si spegne mai. Anche il Napoli continua a guardarsi intorno per capire come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, magari anche con l’idea di poter agire già nel mercato di gennaio. Si, perché l’allenatore degli azzurri ha ovviamente avuto a disposizione giocatori importanti che sono arrivati in estate, anche se in maniera tardiva.

I risultati stanno arrivano e sono il frutto del lavoro fatto nel corso dei due ritiri ma anche durante le settimane successive alla chiusura del mercato, quando Conte ha avuto concretamente la possibilità di lavorare con buona parte di quelli che sono gli elementi inseriti all’interno della rosa.

Giovanni Manna non ha assolutamente spento i riflettori su quello che bisognerà fare da qui al futuro: il Napoli dovrà lavorare per capire come gestire i soldi che potenzialmente dovrebbero arrivare dalla cessione di Osimhen, ed anche il caso Kvara sembra ad oggi aver assunto un peso specifico.

Mercato Napoli, il nome in Ligue 1: occhi su Singo

Uno dei reparti che in questi anni ha subìto maggiori mutamente è senza dubbio la difesa. Dall’addio di Koulibaly all’arrivo di Kim Min-Jae, poi la cessione del coreano e l’innesto di Natan che, però, non ha mai convinto del tutto. Quindi la decisione di puntare su un giocatore di sicuro affidamento come Alessandro Buongiorno, mantenendo in reparto ovviamente Amir Rrahmani ma anche Juan Jesus ed il neo arrivato Rafa Marin.

Ad oggi, però, al netto dei due titolari c’è ancora da capire se i sostituti siano all’altezza: lo spagnolo non ha praticamente quasi mai giocato, l’ex Inter potrebbe terminare la sua avventura all’ombra del Vesuvio già la prossima estate. Ecco perchè Giovanni Manna sta monitorando il mercato, guardando anche all’estero.

Secondo quanto riportato da TMW, uno dei nomi che resta sulla lista del direttore sportivo azzurro, sarebbe quello di Wilfred Singo, difensore del Monaco che si sta mettendo in mostra sia in Francia che in Champions League. Per il classe 2000, tra l’altro, oltre a quello del Napoli ci sarebbe vivo anche l’interesse di Inter e Roma, parlando soltanto del mercato italiano.