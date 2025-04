Stadio Maradona, grande novità entro fine aprile: annuncio dal Comune

Nuovo annnuncio dal Comune sullo Stadio Maradona: entro fine aprile potrebbe esserci una svolta sul tema.

Continua a non essere chiaro il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona. Con Euro 2032 alle porte, il tempo stringe per i lavori utili al riammodernamento dell’impianto, con la soluzione della costruzione di un nuovo stadio in città che resta viva. Il rischio di “perdere il treno” per un evento così importante è però sempre più concreto con il passare del tempo.

Sul tema si è espresso di recente anche il presidente De Laurentiis, il quale ha afferamato la sussistenza dei dialoghi per capire come muoversi.

Stadio Maradona, novità sul terzo anello

Nel frattempo, ha chiarito nuovamente come stanno le cose l’assessore comunale alle infrastrutture e alla mobilità Edoardo Cosenza nel corso del suo intervento a Stile Tv, annunciando in particolare delle novità riguardo al terzo anello, parte dello stadio chiusa da anni:

“Allo Stadio Maradona sono in corso delle prove, coerenti con quello che avevamo promesso al presidente De Laurentiis. Siamo sul terzo anello, io e il sindaco ci siamo chiesti come mai per 21 anni nessuno si fosse interessato di questo terzo anello. Dagli atti si evince che c’era un eccesso di fastidiose vibrazioni, ma nessun problema di sicurezza per cui stiamo facendo praticamente uno studio che abbiamo già studiato a tavolino. Stiamo quindi facendo prove di identificazione dinamica misurando sul posto le vibrazioni, ma senza tifosi, senza movimento da stadio. Entro fine aprile faremo un rapporto completo al presidente”.

L’assessore ha anche spiegato come stanno andando i colloqui con il presidente De Laurentiis dell’ultimo periodo:

“Ho parlato di persona con De Laurentiis a Roma è stato un incontro cordiale e gli ho spiegato cosa volessimo fare. Facendo lavori si perderebbero dei posti per cui volevamo capire se si potesse utilizzare il terzo anello così da non diminuire la capienza. Poi, a lavori finiti, lo stadio sarebbe anche più grande. De Laurentiis ha recepito ciò che gli ho detto, poi è chiaro che può fare lo stadio dove vuole, ma non so quanto siano felici i tifosi di spostarsi. Oltretutto, si può fare anche un museo Maradona, lo stadio è ben collegato, ma in ogni caso deciderà De Laurentiis”.

Stadio Maradona, gli aggiornamenti dal Comune

La discussione ha infine chiarito che tipo di riammodernamento porterebbero all’impianto i lavori:

“I lavori nel primo anello servono per cambiare la morfologia dell’impianto, per creare più posti con maggiore visibilità, per avvicinare i tifosi al campo e potrebbe venire tipo stadio Olimpico. La geometria complessiva del Maradona e dell’Olimpico è uguale, è la geometria dei posti che è differente ecco perchè all’Olimpico ci vanno più persone. Con questa operazione però potremmo recuperare posti e spazio anche per fare attività commerciali”.

Insomma, nel prossimo periodo potrebbero arrivare delle novità davvero importanti sul tema stadio: la discussione sta entrando nella sua fase più calda e potrebber finalmente essersi sbloccato un tema rimasto fermo per davvero troppo tempo.