Garnacho si riavvicina al Napoli? L’incredibile gesto notato da un tifoso inglese

Alejandro Garnacho si starebbe davvero riavvicinando al Napoli? Emerge un incredibile gesto che avrebbe compiuto l’attaccante argentino, notato da un tifoso inglese

Accostato con insistenza al Napoli durante il mercato di gennaio, Alejandro Garnacho sembra davvero sul punto di dire addio al Manchester United. A far rumore, stavolta, non sono solo le voci di calciomercato, ma un dettaglio che non è passato inosservato ad un tifoso inglese.

A riportarlo, il tabloid inglese The Sun, che ha scatenato i timori dei tifosi dei Red Devils. Che il trasferimento di Garnacho sia più vicino di quanto si pensi? Tra il Chelsea e il Napoli in agguato, la situazione si fa bollente, e il futuro del giovane talento è un rebus.

Alejandro Garnacho e la villa in vendita: un segnale di addio al Manchester United?

Tutto è partito da un annuncio immobiliare. Può sembrare assurdo ma è così. L’anno scorso, nell’aprile 2024, Garnacho ha sborsato quasi 4 milioni di sterline per una villa da sogno a Bowdon, nella Greater Manchester. Sette camere da letto, lusso sfrenato, un nido perfetto per lui, la compagna Eva e il loro piccolo Enzo, nato un anno fa.

Ma ora, a meno di 12 mesi dall’acquisto, il ventenne ha dato mandato agli agenti immobiliari di venderla per 3,85 milioni di sterline. Una plusvalenza di appena 45.000 sterline, che sa di fretta più che di affare. E c’è di più: la casa è “commercializzata in modo esclusivo e discreto”, con un’unica foto online e un annuncio pubblicato il 28 marzo 2025. Insomma, sembra che Garnacho voglia fare le valigie senza troppo clamore.

Un tifoso attento ha notato l’inserzione e ha suonato l’allarme. La villa in vendita potrebbe essere il primo passo verso un trasferimento che scuoterebbe Old Trafford, soprattutto considerando la situazione finanziaria del club, tutt’altro che rosea.

Calciomercato Napoli: Garnacho nel mirino, quanto vale il talento argentino?

Il Manchester United naviga in acque agitate, con le regole del fair play finanziario che stringono. Vendere Garnacho, prodotto dell’academy dei Red Devils, significherebbe incassare un “puro profitto”, una boccata d’ossigeno per le casse del club. E il prezzo? Si continua a parlare di una cifra intorno ai 50 milioni di sterline.

Il Napoli ci aveva provato a gennaio, vedendolo come il sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia, finito al PSG. Anche il Chelsea, però, non molla la presa. Intanto, lo United tace. Bisognerà comprendere affondo le volontà dei Red Devils e, soprattutto quelle del Napoli. Per capire se gli azzurri tenteranno nuovamente un assalto, magari nella trattativa per Osimhen, oppure cercheranno altre soluzioni come Paixao.