Buongiorno sempre più napoletano: le parole in dialetto scatenano i tifosi

Alessandro Buongiorno ha scatenato i tifosi con alcune parole in napoletano nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Betsson Sport.

L’intervista di Buongiorno a Betsson Sport è stata un’occasione per raccontare un po’ come sta andando questo primo periodo napoletano per lui. Il difensore ha rivelato di essersi sentito subito a casa dal suo arrivo a Napoli, anche grazie alla presenza di alcuni parenti in città. Grande apprezzamento anche per la carica data da Antonio Conte, elogiato anche per le sue doti di dialogo con i calciatori.

Buongiorno: “Conosco alcuni proverbi napoletani”

L’intervista ha toccato anche temi più “extracalcisitici”, in toni abbastanza scherzosi. Alla consueta domanda sulle conoscenze di napoletano, Buongiorno ha risposto con una preparazione sorprendente, sfoggiando una serie di frasi in dialetto:

“Conosco alcuni proverbi. Ad esempio: ‘A’ Pullecenella ‘o vedono sulo quanno va ‘ncarrozza’, ‘Cchiù nera ra mezanotte nun po’ venì’, ‘Amma fatica’ ovviamente che è il nostro motto e ‘Dicette ‘o pappice vicino a’ noce, ramm’ o tiemp’ ca te sportose’. Ne conosco anche il significato!”.

Buongiorno ha dimostrato di essersi pienamente ambientato nella nuova città e nella nuova realtà, come dimostra anche la sua risposta sui piatti preferiti:

“Ovviamente la pizza, l’ho provata ovunque! La mia preferita è salsiccia e patate. Amo anche la pasta e patate, è buonissima. La preferisco con la provola. Mi piacciono le graffe e i babà, anche se le mangio poco per via degli allenamenti”.

Il giocatore ha espresso il suo amore per la vita in città, anche per i grande affetto della gente:

“Quando posso, mi fa piacere fermarmi a fare foto o autografi con i tifosi. In generale amo passeggiare per il centro, specialmente sul lungomare”.

Insomma, di certo l’esperienza napoletana si sta rivelando piuttosto piacevole per Buongiorno non solo per i risultati sportivi, ma anche per la vita in una città che gli sta entrando sempre più nel cuore.