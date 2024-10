De Laurentiis esalta Conte: “Vi svelo cosa mi piace più di lui”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ed ha esaltato Antonio Conte, svelando qual è il dettaglio che ha apprezzato di più da inizio stagione

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato a margine dell’evento “Eroici”, l’anteprima del docufilm sui 100 anni del Corriere dello Sport. Il patron partenopeo sta centellinando gli interventi in questo inizio di stagione e ha scelto questa come occasione per tornare a parlare dopo l’evento dello scorso mese legato alla partnership con Sorgesana.

Quella di oggi è stata l’occasione ideale per complimentarsi con Antonio Conte per il lavoro fatto fin qui con la squadra, dopo la terribile stagione passata. Il primato in classifica dopo 7 turni vale ancora pochissimo, ma resta un segnale per tutte le concorrenti al titolo. Il patron questo lo sa e ha voluto ribadire la sua grande considerazione nei confronti del tecnico leccese.

De Laurentiis innamorato di Conte: le dichiarazioni super per il tecnico

“Conte è un leader del calcio, lo abbiamo preso e siamo contentissimi che lui possa dare una mano al Napoli”.

Ha aperto così il suo discorso sull’attuale momento del Napoli, il presidente partenopeo. Una dimostrazione di tutto il rispetto che il patron prova nei confronti del tecnico che ha scelto quest’estate, battendo la concorrenza di altre squadre interessate.

De Laurentiis ha poi svelato qual è l’aspetto che ha apprezzato di più, fin qui, di Antonio Conte:

“Mi piace molto la capacità camaleontica che l’allenatore sa dare alla squadra a seconda di chi si trova davanti o dello svolgimento della partita. Questo dimostra che Conte è un grande allenatore”.

Spazio poi anche ad un giudizio ed un commento anche su quanto avvenuto lo scorso anno, nella terribile stagione post scudetto terminata con il clamoroso decimo posto finale:

“Abbiamo avuto il merito per 14 anni di essere l’unica squadra italiana sempre in Europa, non è che tutte le ciambelle escono col buco. Ci può essere un momento di pausa, un incidente di percorso, nessuno ha la bacchetta magica”.