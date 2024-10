Napoli, accordo raggiunto: l’annuncio ufficiale

Dopo la vittoria di domenica contro l’Empoli, in casa del Napoli di Aurelio De Laurentiis bisogna registrare un importante accordo.

Dopo la sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle nazionali, il Napoli di Antonio Conte ha subito confermato il proprio primato. I partenopei, infatti, hanno sconfitto l’Empoli di Roberto D’Aversa con il rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia nel corso della seconda frazione di gara del match dello Stadio Castellani.

Il Napoli, dunque, è ora atteso dalla sfida di sabato prossimo dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce. Ma prima bisogna sottolineare delle novità per il club di propietà di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, rinnovata per altre stagioni la partnership con Caffè Toraldo: l’annuncio ufficiale del club partenopeo

Come comunicato dallo stesso club partenopei, infatti, è stata rinnovata per le prossime tre stagioni la partnership con Caffè Toraldo. Questo sodalizio tra due forti realtà della Campania, dunque, durerà per altre tre annate.

Nel frattempo, però, i tifosi azzurri sperano che il Napoli a breve dia anche l’annuncio del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. In questi ultimi giorni, infatti, si sta parlando molto del possibile prolungamento contrattuale del calciatore georgiano.