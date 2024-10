Politano raggiunge un importante record: “Stimolo per continuare a lottare su ogni pallone!”

Contro l’Empoli un traguardo importante: Matteo Politano ha raggiunto le 300 presenze in Serie, ha diffuso un messaggio sui social per celebrarlo.

Matteo Politano resta uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione del Napoli. L’attaccante azzurro è stato senza dubbio uno dei migliori in questa prima fase, al netto della concorrenza che spinge da dietro con un David Neres che sta provando in tutti i modi a mettere in difficoltà Antonio Conte.

Politano, però, sta dimostrando di avere delle peculiarità che al momento fanno al caso del Napoli: lavoro in fase difensiva, attenzione quando il pallone è in possesso degli avversari, ed anche ottima predisposizione a far ripartire la squadra. Doti che ovviamente tengono Politano in campo e che lo rendono sempre più importante per le dinamiche tattiche di Conte.

Politano, raggiunte le 300 presenze in Serie A

Quella contro l’Empoli è stata la partita numero 300 in Serie A: un traguardo molto importante per lo stesso giocatore che ha deciso di celebrarlo attraverso un messaggio pubblicato sul suo account Instagram: “Quando inizi a calciare un pallone, sogni di poterlo fare in serie A”, ha detto il calciatore sui social.

“Quando ci riesci, lavori ogni giorno per vivere quel sogno più a lungo possibile. Arrivare a 300 presenze in A è un orgoglio. E uno stimolo a continuare a lottare su ogni pallone. Per quel sogno che avevo da bambino e che oggi è una splendida realtà”, le parole diffuse da Politano sul web.