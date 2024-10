“L’azzurro reclama spazio”, Conte costretto alla modifica: pronto un clamoroso cambio!

Antonio Conte lavora ad alcuni cambi nel suo Napoli. Intanto, un azzurro starebbe reclamando spazio in vista dei prossimi impegni.

La stagione del Napoli sta sorprendendo tutti. Nonostante siamo solo agli inizi, il gruppo azzurro appare ben collaudato, e ancor più consapevole della propria forza. Tali caratteristiche sono fondamentali per costruire i successi futuri. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale vorrebbe permettere ad ogni uomo di sentirsi importante. Secondo il tecnico, anche chi entra dalla panchina deve dare il massimo, proprio come successo ieri a Giovanni Simeone che ha cambiato la partita in pochissimi minuti.

Infatti, uno degli aspetti più importanti del “nuovo” Napoli è la profondità della rosa. Antonio Conte possiede tanti calciatori di qualità, motivo per il quale anche i cambi diventano determinanti. In realtà, però, il mercato ideato dalla società ha portato in Campania profili che raramente si son accomodati in panchina nel corso della propria carriera. Questo discorso riguarda da molto vicino David Neres, il quale al momento continua ad essere indietro nelle gerarchie. In realtà, però, il brasiliano riesce sempre a fare la differenza da subentrato, guadagnandosi così la possibilità di chiedere più spazio a disposizione. Nelle ultime ore sarebbe nata un’idea inedita da parte del tecnico salentino.

Neres spinge per essere titolare: può sostituire Kvaratskhelia

David Neres si sta dimostrando un grande acquisto messo a segno dal Napoli. Le qualità del brasiliano erano ormai già note, ma l’arrivo in Campania ha rimesso a lucido il giocatore. Quest’ultimo, pur non avendo tantissimo spazio a disposizione è già riuscito a mettere in “difficoltà” Antonio Conte. Come riportato da “Calciomercato.com” l’ex Benfica sarebbe pronto a reclamare molto più spazio, in quanto non sembrerebbe accontentarsi dei quasi quindici minuti a partita fin qui ottenuti. Il dato che però esalta l’esterno è rappresentato dal gol e dai tre assist in campionato, senza poi dimenticare la doppietta in Coppa Italia.

Detto ciò, David Neres starebbe diventando un netto candidato per una maglia da titolare. La domanda è semplice, chi potrebbe andare a sostituire? In realtà, Antonio Conte ha già dato la risposta. Infatti, il tecnico ha parlato di un dilemma in corso tra il brasiliano e Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo, resta il titolare inamovibile anche se lo scenario potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Intanto, in vista della prossima sfida contro il Lecce potrebbe esserci spazio per David Neres. Il brasiliano può scendere in campo dal primo minuto, ancor più a causa del successivo turno infrasettimanale che darà vita al big match tra Milan e Napoli che si disputerà a San Siro.