Mercato Napoli, spunta l’offerta ufficiale del Torino per Simeone

Il Torino ci sta provando per Giovanni Simeone: il club granata ha presentato una proposta ufficiale al Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Giovanni Simeone è uno dei papabili partenti per la prossima finestra invernale di calciomercato. L’argentino non sta trovando spazio in azzurro, vittima anche della mancanza di competizioni europee che all’interno di una stagione creano margini per poter incrementare il proprio minutaggio grazie al turnover. Ad oggi, però, il Napoli è concentrato interamente sul campionato, e in attacco Simeone è dietro nelle gerarchie.

Ecco perchè la cessione potrebbe rappresentare un punto di svolta per il ragazzo e per il club, visto che Simeone non sarà svenduto e Aurelio De Laurentiis ha ben chiara la modalità attraverso la squadra l’ex attaccante della Fiorentina potrà lasciare Napoli.

Mercato Napoli, l’offerta ufficiale del Torino per Simeone

Secondo quanto riportato in queste ore da Tuttosport, ci sarebbe stata una proposta ufficiale da parte del Torino per l’attaccante del Napoli: offerta da 10 milioni di euro presentata sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis. Il presidente, mancano a dirlo, ha un’idea molto diversa: la cifra richiesta per lasciar partire Simeone resta quella, 15 milioni di euro.

Il Torino ha provato a muoversi con un prestito con obbligo di riscatto, ma le parti devono ancora venirsi incontro se si vuole chiudere l’affare: il Torino, nella fattispecie, dovrà avvicinarsi a quei 15 milioni di euro se vuoi realmente strappare Simeone alla squadra partenopea.