LIVE – Empoli-Napoli 0-0: comincia la partita!

1′ – COMINCIA LA PARTITA!

12.20 – Si avvicina il fischio d’inizio, manca pochissimo.

12.15 – Di Lorenzo a DAZN: “Oggi difficile definire un ruolo, cerco di dare il massimo per la squadra” (CLICCA QUI)

12.10 – Manna a DAZN: “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il Napoli” (CLICCA QUI)

11.43 – Sono state diramate le formazioni ufficiali per la sfida tra Empoli e Napoli:

EMPOLI (3-4-1-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte

11.15 – Atmosfera calda al Castellani, miglioramenti sotto il punto di vista meteorologico in questi minuti: sullo stadio di Empoli si registra una schiarita dopo qualche accenno di pioggia nelle scorse ore.

11.11 – Proprio in questi istanti è arrivato al Castellani il pullman del Napoli!

11.07 – C’è grande attesa per le formazioni ufficiali: Antonio Conte dovrà rinunciare a Olivera e Lobotka, spazio dal primo minuto a Spinazzola e Gilmour.

11.05 – Sono tantissimi i tifosi del Napoli attesi in Toscana e che si sono messi in viaggio proprio in queste ore.

11.02 – Amici di SpazioNapoli, benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Napoli, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A! Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, gli azzurri di Antonio Conte sono chiamati a confermare il trend positivo che ha contraddistinto questo avvio di stagione.