Manna a DAZN: “Lobotka o Gilmour non fa differenza! Lukaku? Vuole essere al 100% per il Napoli”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima dell’inizio della partita tra Empoli e Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di dare continuità al proprio gran periodo di forma dopo il tonfo di Verona per allungare sulla Juventus. Manna ha toccato diversi temi, dalle scelte di Conte fino all’inizio di Lukaku con la maglia azzurra.

Manna sicuro: “Ragioniamo partita dopo partita, apprezziamo Lukaku”

Sulla scelta di Romelu Lukaku di voler rinunciare alla convocazione del Belgio, ha affermato: “Lukaku? A livello umano e professionale è un campione. Sapevamo che aveva la volontà di stare al 100% per il Napoli ed apprezziamo la scelta di rinunciare alla sosta”.

In merito all’inserimento di molti volti nuovi in questa gara, ha dichiarato: “Nuovi acquisti? Sono avvantaggiati perché hanno un allenatore di grande livello. Gilmour o Lobotka non fa differenza: sono due giocatori importanti. Ora c’è Billy, tocca a lui”.

Rispetto ai prossimi impegni di livello: “Calendario? Affrontiamo una squadra molto forte, ben costruita e ben allenata. Abbiamo un trittico di partite abbastanza difficile ma che ci dirà a che punto siamo. Ragioniamo partita dopo partita“.