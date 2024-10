Empoli Napoli, formazioni ufficiali: novità in difesa

Empoli-Napoli: Antonio Conte sceglie gli 11 titolari, novità sull’out di sinistra in difesa.

Gli azzurri di Antonio Conte tornano in campo per la sfida valevole l’ottava giornata di Serie A. Dopo la vittoria soporifera e convincente al Maradona contro il Como, il Napoli è pronto a ritrovare i 3 punti in uno stadio difficile come quello del Castellani. L’Empoli, negli ultimi anni vero e proprio incubo per i partenopei, vuole dare continuità ad un ottimo inizio di stagione che vede i ragazzi di D’Aversa già a quota 10 punti in Serie A.

Empoli-Napoli, le scelte di Antonio Conte

Per rispondere alla Juventus, uscita con 3 punti dalla difficile gara contro la Lazio nella giornata di ieri, Antonio Conte ha deciso di schierare la squadra più adatta per affrontare un avversario ostico come l’Empoli. Al posto dell’infortunato Lobotka ecco Gilmour dal primo minuto. In difesa, invece, dal primo minuto, torna Leonardo Spinazzola. Di seguito le formazioni ufficiali:

Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D’Aversa

Napoli (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour; McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte