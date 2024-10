Lukaku, Dzeko punge l’attaccante del Napoli: è polemica sulla stoccata

Edin Dzeko, ex attaccante tra le altre di Roma e Inter, ha parlato del suo vecchio compagno di squadra Romelu Lukaku, ora bomber della SSC Napoli. È polemica sulla stoccata.

Dopo due settimane di stop a causa della seconda sosta per le Nazionali, il Napoli è pronto a tornare in campo nella sfida di domenica 20 ottobre contro l’Empoli. Nella sfida del lunch match dell’ottava giornata del campionato di Serie A, gli uomini di Antonio Conte vogliono dare un ulteriore segnale alle altre pretendenti, con la speranza di blindare il primato in classifica. D’altro canto, la squadra toscana – bestia nera degli azzurri, per quanto concerne i precedenti al Castellani – intende blindare l’imbattibilità casalinga (nessun gol subito dall’Empoli in casa, in questa stagione).

L’auspicio di Conte è che Romelu Lukaku possa essere ancora il trascinatore di questa squadra. Intanto, sull’attaccante belga, spunta la polemica innescata dal suo ex compagno di squadra all’Inter Edin Dzeko. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, lanciando una stoccata di non poco conto al numero 11 dei partenopei, al centro di diverse polemiche ormai da tempo nel tifo e nello spogliatoio interista.

Stoccata pesantissima di Dzeko contro Lukaku: avete sentito?

L’ex bomber della Serie A Edin Dzeko, oggi attaccante di proprietà del Fenerbahce, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, lanciando anche una stoccata contro Romelu Lukaku, suo ex compagno di squadra all’Inter.

Di seguito, quanto dichiarato dall’attaccante bosniaco ai microfoni del medesimo quotidiano:

“Addio all’Inter per la scelta dei nerazzurri di puntare su Lukaku? Se scelsero così, vuol dire che erano d’accordo tutti, allenatore e dirigenti. A me è sembrata una decisione strana, perché un giocatore che è stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions, potevi tenerlo a zero e avere quattro punte in rosa. Mi sembrò molto strano, ecco. Poi col tempo l’ho capito e l’ho rispettato, anche perché all’Inter mi hanno trattato benissimo. Sono stati due anni importanti, certo quella Champions…”.

E a proposito della finale di Champions, spunta la stoccata ai danni dell’attaccante della SSC Napoli: